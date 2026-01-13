La Fundación Heritage, dirigida por el ex presidente del Wyoming Catholic College, Kevin Roberts, presentó sus propuestas para apoyar la vida familiar en medio de las bajas tasas de matrimonio y natalidad en Estados Unidos.

“Creemos que esta primera incursión de Heritage en la política familiar no solo generará una conversación nacional realmente importante”, dijo Roberts a los periodistas el 12 de enero, “sino que también mejorará el debate” en el Congreso de Estados Unidos.

Roberts afirmó que Heritage está “bastante segura” de que la administración Trump será receptiva a las propuestas de política contenidas en el documento, señalando que “la buena retórica de la administración, incluido el propio presidente, ha dado señales de que entienden que este es un problema civilizatorio”.

El informe, titulado “Salvar a Estados Unidos salvando a la familia: una base para los próximos 250 años”, fue coescrito por Roger Severino, Jay Richards, Emma Waters, Delano Squires, Rachel Sheffield y Robert Rector.

El plan de Heritage propone eliminar todas las penalizaciones al matrimonio en los programas de asistencia social e imponer “requisitos significativos de trabajo” a los beneficiarios de estos programas.

El informe anima al Congreso a adoptar incentivos financieros, entre ellos la creación de un fondo Newlywed Early Starters Trust (NEST) de 2.500 dólares para apoyar a hombres y mujeres que se casen antes de los 30 años.

El documento también pide al Congreso aplicar el actual crédito fiscal por adopción de 17.670 dólares a los padres casados por cada uno de sus hijos recién nacidos. Además, el plan de Heritage propone un crédito de 2.000 dólares por cada hijo menor de 5 años cuidado en el hogar, para beneficiar a las familias que prefieren el cuidado en casa en lugar de guarderías pagadas.

En última instancia, dijo Roberts, “les estamos dando un conjunto de propuestas de política pública para que las analicen”.

Roberts señaló que las conversaciones en el Capitolio con miembros tanto de la Cámara de Representantes como del Senado “han ido extraordinariamente bien”, aunque destacó que “muy pocas” de esas conversaciones se dieron con demócratas. La razón, explicó, es que “algunos demócratas tienen una reacción automática cada vez que oyen hablar de reforma de la red de seguridad social”.

Sin embargo, añadió: “Creo que habrá muchas personas reflexivas en el centro-izquierda que querrán involucrarse en esta conversación, y van a apreciar que estemos abordando esto no desde un punto de vista partidista ni siquiera ideológico, sino desde la perspectiva de las ciencias sociales”.

El plan de esta organización busca ayudar a resolver la problemática de la disminución de las tasas de matrimonio y fertilidad en todo el país mediante la “promoción de una cultura del matrimonio y de familias intactas”, en lugar de crear “un complejo laberinto de programas federales sobre el matrimonio”, según el informe.

El documento señala que la tasa nacional de nacimientos fuera del matrimonio se sitúa en el 40 %, mientras que una cuarta parte de los niños en todo el país vive con un solo progenitor, la cifra más alta del mundo. Junto con el descenso del matrimonio, también se ha producido una disminución de la fertilidad, indica el informe.

“Si no se revierte esta tendencia, las muertes pronto superarán a los nacimientos, transformando a la familia estadounidense de una fuente de abundancia en una escasez tanto de padres como de hijos”, advierte el informe.

El documento pide al presidente Donald Trump que emita una serie de órdenes ejecutivas que obliguen al gobierno federal a detallar explícitamente cómo sus acciones ayudan al matrimonio y a la familia, y a bloquear aquellas que discriminen contra el matrimonio y la familia.

El presidente de la Fundación Heritage también expresó su esperanza de que, con el tiempo, los estados busquen competir entre sí “en términos de sus propias políticas para ofrecer los incentivos más ventajosos”.

