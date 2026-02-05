La Iglesia Católica en Suiza realizó durante el año 2025 un total de 72 evaluaciones psicológicas a los candidatos al sacerdocio y futuros pastorales laicos como una medida preventiva frente a los abusos sexuales.

Esta pionera iniciativa forma parte de un proyecto piloto impulsado por la Conferencia Episcopal Suiza, que subraya la importancia de las condiciones psicológicas de los seminaristas que se preparan para el sacerdocio.

En un comunicado conjunto de la Conferencia Episcopal Suiza, la Conferencia Central Católica Romana de Suiza y la Conferencia de Institutos de Vida Consagrada, se informó que los obispos suizos decidieron adoptar esta medida obligatoria en marzo de 2025.

La decisión se tomó a raíz de un estudio de la Universidad de Zúrich en 2023, en el que se documentaron más de mil casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica de Suiza, el 74% de ellos a menores, desde mediados del siglo XX.

Las evaluaciones se realizaron desde abril hasta diciembre de 2025 en todas las diócesis de Suiza y se decidió cesar a aquellos candidatos cuyos perfiles no eran adecuados, según informó la Agencia EFE.

Las pruebas se dividen en diferentes etapas. En primer lugar, expertos externos realizan a los seminaristas y laicos un test psicológico. Posteriormente se lleva a cabo una entrevista según sus competencias y otra médico legal. Por último, los responsables diocesanos se reúnen con ellos y también les entrevistan en base a los resultados de las pruebas realizadas.

Los responsables de diseñar estas evaluaciones han sido la unidad de Investigación y Desarrollo de la Oficina de Ejecución Judicial y Reinserción del cantón de Zúrich.

Aunque la mayoría de candidatos concibió estas evaluaciones como “importantes y pertinentes”, algunos las consideraron “fastidiosas” “muy agotadoras”, según refleja el comunicado.

Una medida similar fue propuesta en 2019 por el entonces Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Rogelio Cabrera, con el objetivo de confirmar las aptitudes para el ministerio sacerdotal y madurez de los seminaristas.