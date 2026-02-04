El Cardenal Leopoldo Brenes reorganizó la Arquidiócesis de Managua a su cargo, la principal jurisdicción de la Iglesia Católica en Nicaragua, con 23 nuevas misiones pastorales para sus sacerdotes.

Brenes, desde que era Obispo de Matagalpa, suele anunciar las misiones pastorales anualmente, rotando a sus presbíteros para asignarles nuevas misiones. Esa costumbre se ha mantenido hasta ahora, en medio de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

En un comunicado publicado el 1 de febrero se precisa que el Cardenal Brenes hace estos cambios “teniendo presente el bien espiritual y la debida atención pastoral de las comunidades parroquiales de la Iglesia de Managua”.

Asimismo se invita a “todos los fieles de la Arquidiócesis a unirse en oración por las nuevas misiones pastorales encomendadas” a los sacerdotes en los municipios de Managua, Masaya y Carazo, que hacen parte de la Arquidiócesis de Managua.

Comunicado de la Arquidiócesis de Managua del 1 de febrero de 2026. Crédito: Arquidiócesis de Managua.



El anuncio de estas nuevas misiones pastorales se hace poco después de que se informara que la colecta del Miércoles de Ceniza se destinará para atender a los sacerdotes ancianos y enfermos.

Misiones pastorales para nuevos sacerdotes

En la Arquidiócesis de Nicaragua se ordenaron recientemente varios sacerdotes como Kevin Francisco Mayorga, Arnold Vásquez, Evaristo Bracamonte y Milton Vivas, que ahora han sido designados vicarios parroquiales.

Mayorga fue nombrado vicario parroquial del Santuario Cristológico Nuestro Señor de Esquipulas, donde servía el P. Héctor Del Carmen Treminio Vega, detenido en diciembre de 2023 y expulsado a Roma, por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en enero de 2024, junto a otros sacerdotes y obispos como Mons. Rolando Álvarez.

Vásquez ha sido designado vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de las Américas, donde servía el P. Fernando Téllez Báez, detenido por la dictadura el 31 de diciembre de 2024 y expulsado luego del país.

Bracamonte es ahora vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora del Carmen; mientras que Vivas fue designado vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Merced.

Otros nombramientos

El P. Hanz Bendixen, que era párroco de la parroquia San Ignacio de Loyola, ha sido nombrado director espiritual del Seminario Mayor La Purísima. Su antiguo cargo lo asume ahora el P. Oswal Ramírez.

El P. Octavio Matus se convierte ahora en el nuevo párroco de Santa Catalina de Alejandría, donde servía antes el P. Ramírez.

El P. Boanerges Ruiz, que era párroco de la parroquia Señor de los Milagros, ha sido nombrado director espiritual del Seminario Mayor La Purísima, con lo que acompañará en esta nueva misión al P. Bendixen.

Un sacerdote que era director espiritual del mencionado seminario, el P. Pedro Vado, será en adelante párroco de la parroquia San Cristóbal.

El P. Guillermo Majewski, quien servía como párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, La Concha, ha sido nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria.

En esta última parroquia sirvió durante unos siete años el P. Mikel Salvador Monterrey Arias, que fue detenido por la dictadura de Nicaragua para luego ser deportado a Roma, por la dictadura de Ortega-Murillo, en el mismo grupo del P. Treminio Vega. Actualmente sirve como párroco en la Diócesis española de Coria-Cáceres.

En reemplazo del P. Majewski en la Inmaculada Concepción ha sido nombrado el P. Eliseo Vargas, mientras que el P. Jimmy Pavón ha sido designado rector del Santuario Mariano Nuestra Señora de Lourdes.

Finalmente, el P. Alfredo Hernández ha sido nombrado rector del Seminario Menor Nuestra Señora de la Asunción.