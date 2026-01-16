Walter Sánchez Silva

16 de enero de 2026
Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua en el exilio desde abril de 2019, celebró 41 años de haber sido ordenado sacerdote este 15 de enero. Por esa razón recibió diversas felicitaciones y agradecimientos por su valiente testimonio como promotor de la fe de la Iglesia Católica en Nicaragua.

“¡Felicidades, @silviojbaez, por sus 41 años de ordenación sacerdotal este 15 de enero, entregados a Cristo y a su pueblo! Nicaragua le agradece por su sí valiente, por su corazón de pastor y por seguir siendo luz en esta noche oscura de nuestra historia. Que Dios le bendiga”, escribió desde el exilio en Miami el P. Edwing Román, vicario parroquial de Santa Agatha, donde celebra Misa los domingos el obispo Báez.

El P. Román habló de la “noche oscura” de la historia de Nicaragua en referencia a la feroz persecución contra la Iglesia Católica ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo, que se agudizó desde las protestas ciudadanas de 2018.

De acuerdo a la investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, entre 2018 y finales de 2025 han sido en total 43 las propiedades confiscadas a la Iglesia, y la dictadura ha perpetrado 1.030 ataques contra los católicos, además de haber prohibido 18.808 procesiones.

“¡Feliz aniversario de ordenación sacerdotal al Obispo Silvio José Báez OCD! Que nuestra Santa Madre Teresa [siga] guiando su camino a la perfección. ¡Ad multos annos!”, publicó en X la cuenta Carmelite Quotes (Citas carmelitas).

“Le felicitamos grandemente y pedimos [que] Dios le bendiga en su ministerio, propio de un pastor con olor a oveja”, indicó a su turno el programa de radio y TV Café con Voz Nicaragua, que dirige el periodista Luis Galeano y que se emite desde Miami.


Mons. Báez vive actualmente en Miami, Florida (Estados Unidos), y suele presidir la Misa dominical en la iglesia Santa Agatha. En abril de 2019,el prelado dejó Nicaragua, ante las amenazas y la persecución de la dictadura de Ortega y Murillo, para servir en Roma, de donde se trasladó a Estados Unidos.

