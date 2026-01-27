Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia informaron que dejan Nicaragua tras un “discernimiento congregacional”, al considerar que los objetivos que las llevaron al país centroamericano “se han cumplido”. Negaron además haber sido expulsadas.

“Ante información falsa que circula en redes sociales, deseamos aclarar el motivo del cierre de nuestra presencia en Totogalpa, Nicaragua”, indicaron las religiosas en un comunicado publicado el 24 de enero.

“Tras un periodo de discernimiento congregacional, se ha reconocido que los objetivos que nos trajeron a estas tierras se han cumplido. Por ello, se ha tomado la decisión de finalizar nuestra presencia pastoral, confiando en que la semilla plantada seguirá creciendo en manos de esta comunidad parroquial”, agrega el texto firmado por la Hna. Maribelle Umaña Machado, superiora provincial de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe.



Denuncias de hostigamiento

Las religiosas publicaron su mensaje luego de que reconocidos periodistas como Miguel Mendoza, nicaragüense radicado en Miami, señalaran que las monjas fueron “obligadas a abandonar Nicaragua por presión” de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, "poniendo fin a más de 30 años de servicio pastoral, evangelizador y social en el pueblo indígena chorotega de Totogalpa, en el departamento de Madriz”.

En su cuenta de X, Mendoza dijo que “la decisión fue confirmada oficialmente el sábado 24 de enero de 2026, durante una reunión en la casa pastoral de la parroquia Santa María Magdalena, donde se informó que las religiosas deben salir definitivamente del país”.

Durante décadas, las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia ayudaron a la comunidad local con catequesis, formación de líderes laicos, ayuda ante desastres como el huracán Mitch y la colaboración con Cáritas. De acuerdo a Mendoza, durante 2025 vivieron “bajo constante hostigamiento, lo que las llevó a recibir un ultimátum” con el temor, además, de la “confiscación de bienes”.

Martha Patricia Molina, investigadora nicaragüense en el exilio y autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, dijo a ACI Prensa el 26 de enero que las religiosas “publicaron que después de un discernimiento se van. Todas dicen lo mismo”.

“No las han subido a un avión o a un bus, pero sí las obligan a irse y que todo parezca que después de 35 años de estar bien en Nicaragua decidan irse por su propia voluntad, cuando Migración y el Ministerio del Interior son quienes las ponen en esta situación. Se ven obligadas a publicar esos comunicados”, aseguró Molina.

La investigadora indicó a inicios de este año a ACI Prensa que entre 2018 y fines de 2025 han sido en total 43 las propiedades confiscadas a la Iglesia, y la dictadura ha perpetrado 1.030 ataques contra los católicos, además de haber prohibido 18.808 procesiones.

En los últimos años, congregaciones femeninas como las Misioneras de la Caridad (2022)—conocidas como las hermanas de la Madre Teresa—, las Dominicas de la Anunciata (2023) y las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, entre otras, han sido obligadas a salir de Nicaragua.

Molina también publicó en su cuenta de Facebook un comentario sobre la salida de las religiosas con varias fotografías, incluyendo su comunicado, en el que afirma: “las congregaciones religiosas están siendo acosadas y varias de ellas coaccionadas y extorsionadas, algunas congregaciones ceden ante las amenazas y otra no tienen capacidad de hacerlo y se ven OBLIGADAS a cerrar ‘su presencia pastoral’”.

El pronunciamiento de la Arquidiócesis de Managua

La Arquidiócesis de Managua, encabezada por el Cardenal Leopoldo Brenes, también se pronunció sobre la salida de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, y les agradeció por su servicio “en la Parroquia de Totogalpa, por más de veinte años en la hermana Diócesis de Estelí”.

Estelí es una diócesis con sede vacante, es decir sin obispo, desde 2021. Tiene como administrador apostólico o encargado temporal a Mons. Rolando Álvarez, también Obispo de Matagalpa, expulsado por la dictadura en enero de 2024. Actualmente vive exiliado en Roma.

En su comunicado, la arquidiócesis señala que se comunicó con las hermanas, quienes informaron “oficialmente que su retiro de esta provincia eclesiástica obedece a decisiones autónomas de su congregación y no por razones externas a su comunidad”.



Las religiosas niegan la “persecución” por parte de la dictadura

ACI Prensa se contactó con las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia y este 26 de enero recibió la respuesta de la Hna. Elia Julia Rosales, Secretaria Provincial de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe, quien precisó que “en relación con los contenidos que circulan en redes y algunos medios, deseamos reiterar de forma clara que nuestra posición oficial es la expresada en el AVISO OFICIAL y en el comunicado 08/2026 del 24 de enero de 2026”.

“NO es cierto que las Hermanas Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia hayamos sido obligadas a abandonar Nicaragua por presiones externas”, resalta la religiosa y reitera lo dicho en comunicado de su congregación respecto a la salida de Totogalpa: los objetivos de su misión “se han cumplido”.

“Cualquier afirmación sobre ‘expulsión’, ‘ultimátums’, ‘hostigamiento’, ‘confiscaciones’, ‘venta forzada de bienes’ u otras expresiones similares no corresponde a nuestra comunicación oficial”, precisa la religiosa.

La hermana subraya también que “respecto al enfoque de ‘persecución’, deseamos ser igualmente claras: en nuestra experiencia y en el marco de esta decisión, no hemos vivido ni comunicado una situación de persecución”.

Al ser consultada sobre el destino de las religiosas que dejan Totogalpa, la Hna. Rosales precisa que “por razones de prudencia y seguridad, no facilitamos información operativa o sensible relativa a número de hermanas, nacionalidades, itinerarios, traslados o destinos específicos en cualquier país donde hacemos presencia”.

Del mismo modo, concluye, “no realizamos valoraciones sobre afirmaciones de terceros; nos remitimos únicamente a nuestros canales oficiales”.