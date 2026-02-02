La colecta del Miércoles de Ceniza, al inicio de la Cuaresma 2026 en la Arquidiócesis de Managua (Nicaragua), será en beneficio de los sacerdotes ancianos y enfermos.

La Arquidiócesis de Managua, liderada por el Cardenal Leopoldo Brenes, informó que las colectas del próximo 18 de febrero, en todas las parroquias de la arquidiócesis, servirá para estos sacerdotes. Por ello invita a “ser generosos y de esta manera ayudar en sus necesidades a quienes dedicaron su vida a servir y amar en el ejercicio del ministerio”.

“No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares”, señala una publicación de la Arquidiócesis de Managua, citando el salmo 71,9.

“Apoyemos a quienes con amor han entregado su vida por amor”, exhorta la principal jurisdicción eclesiástica de Nicaragua.

Esta colecta cobra mayor importancia luego que, en agosto de 2024, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, eliminara un fondo de retiro de sacerdotes católicos jubilados, que ya había sido congelado en 2023.

La Asociación pro Fondo de Seguros Sacerdotales fue una de las 1.500 ONGs a las que la dictadura canceló la personalidad jurídica el 19 de agosto de 2024.

El fondo, creado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, había sido aprobado por la Asamblea Nacional en 2005, y era el destino de las colectas de Miércoles de Ceniza.