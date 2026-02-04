El próximo 12 de marzo será estrenada en las salas de Cinemark Colombia la película Heridos, una cinta que a través de cuatro testimonios muestra que es posible sanar las secuelas espirituales que deja el aborto en mujeres y hombres.

La cinta ha sido dirigida por Borja Martínez-Echevarría, “que explora el impacto emocional y espiritual del aborto a través de los testimonios de cuatro personas”, indica una nota enviada por Películas Católicas Latam, encargada de la proyección en Colombia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En ese sentido, relata que cada uno de los protagonistas “recorrió un camino distinto, pero todos descubrieron la misma verdad: sanar es posible. Este documental no habla solo del dolor, sino también del perdón, la misericordia y la esperanza”.

“Aunque trata un tema doloroso, el documental se destaca por su tono esperanzador, narrando cómo los protagonistas encontraron un camino para curar sus heridas”, destaca.

Así, durante el documental Heridos se abordan “aspectos como el duelo perinatal, la culpabilidad, el silencio y la necesidad de compasión”, mostrando “el proceso de sanación con un trasfondo espiritual, mencionando el Proyecto Raquel como apoyo”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Martínez-Echevarría comenzó a producir Heridos hace tres años. “Es una película de esperanza que pretende mostrar que se puede vivir la vida de otra manera”, afirmó en una conversación con ACI Prensa hace unos meses.

El cineasta dijo que el aborto deja heridas que muchas veces son silenciosas “porque nadie habla de esto, ni con los familiares ni con los amigos, se lleva absolutamente por dentro y eso tiene que afectar. Nosotros queremos transmitir esperanza y mostrar que es posible tener una vida plena y llena del amor de Dios, que es lo que sana”.

Heridos será estrenado a menos de dos meses de que se cumplan los veinte años del primer fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia.

Se trata de la Sentencia C-355 de 2006, que el 10 de mayo de ese año despenalizó el aborto bajo las causales de malformación del feto, violación, y cuando el embarazo “constituya peligro para la vida o la salud de la mujer”.

La Corte Constitucional liberalizó esta práctica hasta las 24 semanas de gestación con su fallo 055 del 2022. Sin embargo, también se puede abortar luego de ese periodo bajo las condiciones de la sentencia del 2006.