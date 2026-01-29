Los obispos colombianos exigieron respetar la figura de Cristo, Dios verdadero, luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que habría existido una relación sentimental entre Jesús y María Magdalena.

En un comunicado publicado ayer 28 de enero, la Conferencia Episcopal de Colombia señaló que “ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el Poder Público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas”.

ADVERTENCIA: Las declaraciones del presidente Gustavo Petro pueden herir la sensibilidad del lector.

El texto de los obispos llegó al día siguiente del comentario de Petro durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá.

“Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento; y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas”, dijo Petro, quien es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

El Episcopado enfatizó que para los cristianos el nombre de Jesús es “santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero”.

Recordó que la Constitución, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 sobre la libertad religiosa y de cultos “obligan al respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias”.

“Los Obispos de Colombia invitamos a todos a leer asiduamente los evangelios y a repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica para poder llegar a la única figura de nuestro Señor Jesucristo”, expresa el comunicado.

Asimismo, invitaron a quienes “tienen dudas sobre la persona de Jesús, Señor y Mesías, a que se informen en las fuentes objetivas de los evangelios y a evitar cualquier ligereza al respecto”.

Los obispos señalaron que, al igual que la Iglesia enseña a “respetar a las autoridades constituidas legítimamente y a buscar la paz”, piden que “se respete también nuestra fe, nuestro derecho a profesarla y a difundirla por el testimonio y por la enseñanza”.

Legisladores y organizaciones también condenan palabras de Petro

Las palabras del presidente Gustavo Petro sobre Cristo también fueron rechazadas por organizaciones católicas y legisladores.

El Rosario de Hombre Colombia rechazó “de manera vehemente y categórica las blasfemias promulgadas ayer por el presidente Petro”.

Por su parte, el senador Mauricio Giraldo exigió que se respete a Cristo. “Desde el poder no se juega con lo sagrado, y mucho menos se utiliza el nombre de Jesús para desviar la atención de los problemas graves que enfrenta Colombia”, expresó desde su cuenta de X.

Asimismo, el portal católico provida Razón + Fe lanzó una campaña de firmas para exigir al presidente Petro que se rectifique y presente sus disculpas públicas.