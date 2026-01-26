El Nuncio Apostólico en Colombia, Mons. Paolo Rudelli, dijo que “tenemos toda la esperanza” de que se concrete un posible viaje del Papa León XIV al país sudamericano, al que ya visitó en otras ocasiones cuando era prior general de la Orden de San Agustín.

“Tenemos toda la esperanza. Hay invitaciones del Gobierno, de los obispos. Como todo el mundo lo está invitando, no se puede decir cuándo, pero hay esperanza”, dijo el representante vaticano en una entrevista con el diario colombiano El País.

Mons. Rudelli añadió que “el Papa es el centro de la unidad de la Iglesia, más allá de la nacionalidad o la edad. Y tenemos la ventaja de que este Papa conoce bien Latinoamérica, ha estado en Perú, ha estado varias veces en Colombia. Eso nos da confianza y esperanza de que esa visita pueda realizarse”.

León XIV ya estuvo en Colombia cuando era prior general de la Orden de San Agustín, entre 2007 y 2013. El sacerdote agustino Mauricio Pérez aseguró en mayo de 2025 a Caracol Radio que durante esas visitas recorrió Bogotá, Medellín, Barranquilla y varios municipios de Cundinamarca.

Colombia ya ha tenido visitas papales con los pontífices San Pablo VI en 1968, San Juan Pablo II en 1986 y Francisco en el 2017.

La Iglesia apuesta porque la democracia siga siendo un valor en Colombia

Durante la entrevista, el nuncio apostólico también fue consultado por el año electoral que vive el país, de cara a las elecciones parlamentarias del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

“Como Iglesia, apostamos a que la democracia siga siendo un valor arraigado en el pueblo colombiano”, dijo el representante vaticano.

Entre los desafíos que esperan al próximo gobierno están la violencia creciente, especialmente a causa de los grupos armados que se disputan varias zonas de Colombia, el desplazamiento de poblaciones a causa de los conflictos, el tráfico de drogas, la crisis del sistema de salud, entre otros.

“Colombia, a pesar de todos sus problemas, ha tenido siempre una gran tradición democrática. Eso es algo que hay que valorar y preservar”, afirmó Mons. Rudelli.

Sobre las elecciones, dijo que “son el momento en el que se confrontan visiones distintas, a veces opuestas, y eso es normal”. “Lo importante es que se haga en un contexto de diálogo, de escucha mutua. Cada uno puede subrayar su posición, presentar sus argumentos, pero es fundamental encontrarnos en el valor de la democracia”, agregó.

“Que el pueblo vaya a votar, que escuche las propuestas, que estas sean claras, transparentes, sin segundos fines. En un mundo tan difícil como el de hoy, la democracia tiene un valor en sí misma”, señaló.

Mons. Rudelli afirmó que “cada voto no es un acto burocrático: es la expresión de una persona, de su idea. Y, al sumarse todas esas ideas, en el confronto democrático, muchas veces las posturas se matizan, se suavizan. No siempre funciona así, pero ese es el ideal”.