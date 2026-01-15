El Papa León XIV ha designado a Mons. Luis Manuel Alí Herrera, obispo colombiano y secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, como vicario del arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales de Roma y donde descansan los restos del Papa Francisco.

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) informó que este nombramiento es “conforme al artículo 4 §1 del Estatuto vigente del Capitolo Liberiano, organismo que rige la vida litúrgica, pastoral y espiritual de la basílica”.

En una nota, el Episcopado destacó que el nombramiento de Mons. Alí “constituye un reconocimiento a su trayectoria pastoral y a su compromiso con la vida eclesial. Además, refuerza la presencia de un pastor colombiano en una de las sedes más simbólicas de la Iglesia universal, vinculando la tradición milenaria de la basílica con los desafíos pastorales contemporáneos”.

Sobre su nueva labor, explicó que el obispo “colaborará estrechamente con el Cardenal Rolandas Makrickas, Arcipreste de Santa María la Mayor desde julio de 2025, en la coordinación de la actividad de los canónigos y en la atención pastoral de la comunidad vinculada al templo. Asimismo, podrá actuar en representación del Arcipreste en caso de ausencia o impedimento”.

El Episcopado también indicó que el obispo colombiano “continuará desempeñándose como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, cargo que ocupa desde marzo de 2024”.

La CEC también destacó la importancia de la Basílica de Santa María la Mayor por “ser el santuario mariano más antiguo de Occidente”. Además, conserva la venerada imagen de la Salus Populi Romani y es el lugar donde reposan los restos del Papa Francisco.

¿Quién es Mons. Luis Manuel Alí Herrera?

Mons. Luis Manuel Alí Herrera nació en Barranquilla (Colombia) el 2 de mayo de 1967. Es licenciado en Teología y Psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en 1992. En 2015 fue nombrado Obispo Auxiliar de Bogotá por el Papa Francisco.

Entre 2021 y 2024 se desempeñó como secretario general de la CEC. Desde 2015 ha estado vinculado a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, primero como miembro y, desde 2024, como su secretario. En agosto de 2025 fue designado también miembro del Dicasterio para el Clero.