Este miércoles se presentó al Papa León XIV un mosaico con su retrato oficial como pontífice, que será colocado en la Basílica de San Pablo Extramuros, a petición del arcipreste de la basílica, el Cardenal James Michael Harvey.

La obra, que según la antigua tradición se realiza con la elección de cada Papa, ha sido realizada en el Estudio del Mosaico Vaticano de la Fábrica de San Pedro, donde actualmente se realiza la conservación de los mosaicos de la basílica, con intervenciones de restauración, y la producción de obras para la venta al público.

Hoy, el Papa León XIV recibió el mosaico circular con su retrato oficial, es el 267.º retrato papal que se colocará en la Basílica de San Pablo Extramuros. — ACI Prensa (@aciprensa) January 14, 2026

Gracias a la habilidad y a la experiencia de sus mosaiquistas, que todavía utilizan los antiguos procedimientos técnico-artísticos, se producen mosaicos inspirados en las obras maestras del arte sacro y profano.

El tondo en mosaico —del italiano tondo (“redondo”)—del Santo Padre tiene 137 centímetros de diámetro y ha sido elaborado con esmaltes vítreos y oro sobre una estructura metálica, según informó el Vaticano.

El mosaico está compuesto por más de 15.000 teselas —las pequeñas piezas con las que se confecciona el mosaico— entre las que se incluyen algunas que datan del siglo XIX. Estas piezas se han creado utilizando la antigua técnica del mosaico cortado y se han fijado con el tradicional estuco oleoso de la tradición vaticana.

El mosaico será colocado en el espacio junto al retrato del Papa Francisco, en la nave derecha de la Basílica papal, a una altura aproximada de 13 metros.

La obra se basa en un boceto pictórico del artista italiano Rodolfo Papa, un óleo sobre lienzo que será conservado en la Fábrica de San Pedro en el Vaticano.

El mosaico será colocado en el espacio junto al retrato del Papa Francisco. Crédito: Vatican Media

En la presentación de hoy participó también el Cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, y el cardenal James Harvey, arcipreste de San Pablo Extramuros, junto con el abad del monasterio benedictino de San Pablo Extramuros, Donato Ogliari.

Al término de la presentación, el Santo Padre invitó a todos los presentes a unirse a él en un momento de oración ante la imagen.