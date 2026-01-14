En medio de la aridez extrema del desierto de la Península Arábiga, una pequeña capilla nacida para atender a los católicos de Kuwait, la mayoría inmigrantes, se ha convertido, con el paso de las décadas, en un símbolo de fe, unidad y perseverancia cristiana.

Este viernes, 16 de enero, el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin proclamará la iglesia de Nuestra Señora de Arabia, ubicada en Ahmadi (Kuwait), basílica menor.

Será la última cita de su viaje de dos días al país, que según ha informado el Vaticano incluirá una visita a la Gran Mezquita y al Museo de Antigüedades Islámicas Dar al Athar al Islamiyyah. Posteriormente, se encontrará con el clero y las comunidades religiosas en la concatedral de la Sagrada Familia, donde celebrará una misa por el 65º aniversario de la consagración del templo.

En julio, el Papa León XIV concedió el título de basílica menor a la iglesia de Nuestra Señora de Arabia que se convertirá así en la primera de todo el Vicariato de la Península Arábiga que incluye Kuwait, Baréin, Catar y Arabia Saudita.

Esta proclamación reforzará su vínculo visible con la Sede Apostólica, permitiendo exhibir los signos papales propios de este título. Además, en los días establecidos por la autoridad eclesiástica, los fieles que la visiten podrán obtener indulgencia plenaria, según las condiciones previstas por la Iglesia.

El lugar que ocupa la iglesia tuvo un origen muy humilde: era una cabaña Nissen, estructura prefabricada de acero con forma semicilíndrica, diseñada originalmente para uso militar durante la Primera Guerra Mundial, que era utilizada como central eléctrica.

El 8 de diciembre de 1948 fue bendecida y convertida en capilla temporal. La actual iglesia —construida en piedra— se inauguró el 1 de abril de 1956.

Poco a poco esta sencilla iglesia ha devenido en un santuario que concreta una gran devoción, especialmente entre los trabajadores extranjeros católicos, sobre todo provenientes de Filipinas, India y Líbano. Es también un símbolo tangible de tolerancia religiosa en una región donde los cristianos son minoría. Los católicos en la península arábiga no superan los tres millones y medio, mientras que más del 90% de la población es musulmana.

Una Virgen que protege el desierto: devoción histórica y reconocimientos pontificios

En el interior hay una imagen de Nuestra Señora de Arabia que fue bendecida por Pío XII en 1949 y, posteriormente, coronada en nombre de Benedicto XVI en 2011, siendo proclamada Patrona Principal del Golfo.

El origen de la devoción a esta Virgen que protege el desierto se remonta a finales de los años cuarenta, cuando un grupo de carmelitas descalzos procedentes de Irak llegaron a Kuwait para acompañar pastoralmente a la comunidad católica.

Los misioneros difundieron una imagen inspirada en la Virgen del Carmen venerada en el santuario de Stella Maris, en la cima del Monte Carmelo, en Haifa (Israel), que progresivamente adquirió el título de Nuestra Señora de Arabia.

La veneración pública comenzó simbólicamente el 8 de diciembre de 1948, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

En 1949, el entonces vicario apostólico de Arabia, Mons. Giovanni Battista Stella, encargó una estatua oficial tallada en madera de cedros del Líbano por artesanos italianos, que representaba a la Virgen con el Niño.

La imagen fue bendecida por Pío XII en el Vaticano y llegó a Ahmadi el 6 de enero de 1950. En 1957, mediante el decreto Regnum Mariae, Pío XII proclamó oficialmente a Nuestra Señora de Arabia patrona del Vicariato Apostólico de Arabia.

Tres años después, los fieles ofrecieron a la imagen una corona de oro adornada con diamantes, rubíes y perlas del Golfo y la coronaron de forma solemne. En 2011, por mandato de Benedicto XVI, la estatua recibió la coronación canónica, confirmando la especial atención de la Santa Sede hacia este santuario.

Posteriormente, Mons. Camillo Ballin, vicario apostólico de Arabia del Norte entre 2005 y 2019, impulsó la construcción –en un terreno donado por el rey de Baréin– de la gran catedral de Nuestra Señora de Arabia en Awali (Baréin), consagrada en 2021 tras ocho años de obras.