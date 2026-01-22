El Arzobispo de Detroit (Estados Unidos), Mons. Edward Weisenburger, afirmó que “a diferencia de otros que prometen la salvación mediante la fuerza bruta”, la Iglesia enseña que la salvación sólo se consigue a través de Jesús, el Cordero de Dios.

En una reciente homilía, el prelado estadounidense señaló que a lo largo de la historia ha habido movimientos que, usando la fuerza, han buscado “salvar al mundo de los pecados actuales”, pero que finalmente han terminado fracasando.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mons. Weisenburger puso como primer ejemplo la prohibición de la venta y consumo de alcohol que rigió en Estados Unidos en la década de 1920, “creyendo que la industria sería más productiva, el país sería más próspero, la embriaguez y el maltrato a las esposas cesarían, el abuso infantil desaparecería, la pobreza se eliminaría”.

Sin embargo, aunque al principio las cosas parecieron mejorar, “con la llegada de los contrabandistas, los gánsteres y los traficantes de ron, el alcohol se volvió más fácil de conseguir que nunca, a veces se vendía a los niños junto a los patios de las escuelas. La Prohibición, el gran, poderoso e impuesto movimiento social, fracasó”.

El prelado señaló que “otro gran y poderoso movimiento social impuesto”, que prometió redención y borrar los pecados de la pobreza y la desigualdad, fue el comunismo. Sin embargo, en 70 años los que tenían mayor rango “se enriquecieron cada vez más”, mientras millones de personas fueron “masacradas en su afán por mejorar la vida”.

Luego apareció la revolución sexual de los años 60 y 70 del siglo pasado, que “prometió sacar los pecados de la represión y la mojigatería”, pero terminó destrozando la comprensión sobre la santidad de la sexualidad humana, provocando el aumento de los divorcios, de los abortos y las enfermedades de transmisión sexual.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Mons. Weisenburger indicó que ello muestra que nunca antes “un gran movimiento impuesto” ha eliminado los pecados del mundo. En ese sentido, recordó que cuando Juan el Bautista anunció a Jesús, no dijo “he aquí el león de Dios, el líder fuerte y feroz que vencerá el mal por la fuerza”.

“A diferencia de otros que prometen la salvación mediante la fuerza bruta, él dice: ‘He aquí el Cordero’. Y parece que son estos pequeños corderitos de su época y de la nuestra, los pequeños de principios, honestidad e integridad, quienes cooperan con la gracia del Cordero. Es en ellos en quienes vemos cómo se quita el pecado del mundo”, afirmó.

El Arzobispo de Detroit aclaró que no está en contra “de los programas sociales benéficos de hoy en día, especialmente muchos de los patrocinados por nuestra propia iglesia”.

Sin embargo, “aunque pueden ser muy beneficiosos, al final, debemos recordar que solo” cultivando el respeto propio, la autoestima y la moralidad personal se coopera “con Jesús para quitar el pecado del mundo”.

Cristo dio “su vida por sus amigos”, recordó el arzobispo. “Aquel cuya debilidad es nuestra fortaleza. Ese es el mensaje de Juan, su proclamación audaz y novedosa. Escúchenlo una vez más y alégrense de que, en efecto, la salvación no proviene de sociedades ni de leones. No. La salvación solo se encuentra en el Cordero”, expresó.