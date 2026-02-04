La reciente restauración de un fresco en una antiquísima iglesia barroca del centro de Roma, a pocos metros del consulado español y del Parlamento italiano, derivó en una inesperada controversia después de que uno de los ángeles representados adquiriera un notable parecido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La figura en cuestión sostiene un pergamino con el mapa de Italia y forma parte de un conjunto de dos ángeles que flanquean el busto de mármol de Humberto II, último rey de Italia, que reinó fugazmente en 1946. El monumento funerario incluye la inscripción “Cristianamente resignado a la voluntad divina”.

En Italia, la restauración de un fresco en una iglesia del centro de Roma ha desatado la polémica. Tras la intervención, uno de los ángeles se parece y mucho a la primera ministra del país, Giorgia Meloni. Son muchos los curiosos que no quieren perdérselo.@aciprensa pic.twitter.com/8bMWQ50xIe — Victoria Cardiel (@VictoriaCardiel) February 3, 2026

El fresco se encuentra en la bóveda de la iglesia de San Lorenzo in Lucina levantada en el siglo IV. En los últimos días, el querubín de rasgos similares a los de Meloni se convirtió en el centro del reclamo inesperado de numerosos visitantes, muchos de los cuales acudían movidos por la curiosidad y no por motivos religiosos.

Curiosos fotografían el fresco del ángel con rostro de Meloni. Crédito: Victoria Cardiel/EWTN News

La propia jefa del Gobierno italiano reaccionó con ironía en redes sociales. En un mensaje publicado en Instagram, acompañado de un emoticono sonriente, escribió: “No, desde luego no me parezco a un ángel”.

A pesar del tono distendido, la imagen desató una avalancha de memes en internet, donde Meloni fue representada incluso como una versión de La Gioconda.

Conviene señalar que el fresco no es una obra antigua, sino relativamente reciente: fue pintado en el año 2000 como parte del conjunto funerario dedicado a Humberto II, instalado en la capilla en 1985 por iniciativa del entonces párroco, Pietro Pintus. Con el paso de los años, las pinturas se habían deteriorado y requerían ser restauradas.

El encargado de la restauración fue el sacristán del templo, Bruno Valentinetti, un hombre de 83 años que se definió ante los medios italianos como un pintor aficionado. Valentinetti aseguró que nunca tuvo intención de retratar a la primera ministra y restó importancia al parecido, atribuyéndolo a una coincidencia.

El actual párroco de San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente sobre el asunto, el pasado 31 de enero.

Aunque reconoció el parecido entre el ángel y la mandataria italiana, inicialmente minimizó la controversia. Sin embargo, pocas horas después intervino el Cardenal Baldassare Reina, vicario de la Diócesis de Roma, quien se desmarcó de esas declaraciones en un comunicado oficial.

El cardenal expresó su “amargura” por lo sucedido y anunció medidas inmediatas. “Se reitera con firmeza que las imágenes del arte sacro y de la tradición cristiana no pueden ser objeto de usos impropios ni de instrumentalización, ya que están destinadas exclusivamente a sostener la vida litúrgica y la oración personal y comunitaria”, afirmó.

Mientras tanto, la iglesia se había transformado en un improvisado punto de interés turístico, con decenas de personas que acudían cada día para observar el ángel y fotografiarlo, a menudo sin fines religiosos: sin asistir a la Misa ni participar en la oración.

La polémica se cerró definitivamente en la noche del martes cuando el propio autor de la restauración eliminó el rostro del ángel con una capa de pintura blanca. El párroco Micheletti explicó posteriormente que la decisión se tomó porque la imagen se había vuelto divisiva y porque “había una procesión continua de personas que entraban solo para verlo, no para rezar o escuchar la misa; así no era posible continuar”.

El fresco recuperará su aspecto original

Además, el Vicariato de Roma confirmó que el fresco ahora recuperará su aspecto original. En un comunicado oficial, explica que, tras constatar que la obra presentaba “fisonomías que no se ajustaban ni a la iconografía original ni al contexto sagrado del templo”, y en plena sintonía con el párroco, se decidió pedir el “restablecimiento de los trazos” , con el único fin de salvaguardar el lugar de culto y su función espiritual.



El Vicariato de Roma reiteró, además, su compromiso con la “valorización y la tutela del patrimonio artístico eclesial”, un compromiso que —subraya— se ejerce siempre mediante una “colaboración leal y constante con las instituciones del Estado” responsables de su conservación.