El sacerdote mexicano Carlos Alberto Gutiérrez ha sido elegido nuevo director general de los Legionarios de Cristo hasta 2032 para “continuar el camino de renovación” de la congregación nacida en México.

El Capítulo General de los Legionarios de Cristo que se encuentra reunido en Roma desde el pasado 20 de enero, decidió así quién guiará a los Legionarios de Cristo tras el periodo liderado por el P. John Connor, L.C., de origen estadounidense,

El P. Gutiérrez nació hace 51 años en la ciudad de Hermosillo, situado en el Estado de Sonora. Desde el año 1999 forma parte de la congregación y recibió el orden sacerdotal en 2009.

A lo largo de su obra pastoral ha estado presente en Chile, Italia, Colombia, Venezuela y México, donde hasta ahora ejercía como director territorial de la zona Norte del país.

Bachiller en Filosofía y Teología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, el P. Gutiérrez se graduó como ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Asimismo, cursó una maestría en Psicología en la Divine Mercy University (EE. UU.)

El nuevo director general desempeñó su ministerio como asistente de la pastoral juvenil del Regnum Christi conocida por sus ECYD (encuentros, convicciones y decisiones) en Santiago de Chile durante tres años.

También ha sido auxiliar de la secretaría general, asistente del director territorial para el apostolado en Colombia-Venezuela (2009-2012), superior de la comunidad de Bogotá, consejero territorial de Venezuela, director del ECYD en Monterrey (2014-2015), coordinador del área general de pastoral familiar y juvenil, y director territorial de Colombia-Venezuela (2018-2022).

“En la búsqueda de una cultura institucional de transparencia, de cuidado y servicio”

Según informa la congregación en una nota sobre la elección del P. Gutiérrez, el Capítulo General le confía "la misión de continuar el camino de renovación emprendido por la Congregación desde hace años bajo la guía de la Iglesia e impulsar el servicio de evangelización a todas las personas, para ser una comunidad que sale al encuentro de las periferias existenciales”.

Asimismo, se afirma que “el nuevo gobierno se coloca en una línea de continuidad en la búsqueda de una cultura institucional de transparencia, de cuidado y servicio de todas las personas, y de comunión en la Iglesia”

El Capítulo General de los Legionarios de Cristo se encuentra reunido desde el 20 de enero y está integrado por 60 sacerdotes de 13 países y en los próximos días abordará la elección de los consejeros generales y el administrador general, así como “la reflexión en torno a diversos aspectos de la vida y misión de la Legión de Cristo”.

Federación Regnum Christi

La Legión de Cristo es una congregación religiosa de derecho pontificio fundada en 1941. Hoy cuenta con 2 obispos, 1.033 sacerdotes y 273 religiosos y novicios en todo el mundo.

Forma parte de la familia espiritual del Regnum Christi nacida tras un proceso de renovación y revisión profunda consecuencia de los numerosos abusos sexuales y de poder en su seno que afectan, en primer lugar, al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

Los nuevos estatutos de la Federación Regnum Christi fueron aprobados de forma definitiva en febrero de 2025, donde se definen como una "familia espiritual y cuerpo apostólico" con cuatro vocaciones: Legionarios de Cristo, laicos consagrados, consagradas y laicos, que comparten carisma, espiritualidad y misión.

En paralelo al Capítulo General de los Legionarios de Cristo, se está celebrando en Roma la Asamblea General de las Consagradas del Regnum Christi, que reeligieron a Nancy Nohrden como directora general y la Asamblea General de los Laicos Consagrados, cuyo nuevo líder será elegido en los próximos días.

El pasado 28 de enero, el Papa León XIV recibió en audiencia a los participantes en estas reuniones, y los animó a clarificar su identidad, convencido de que una conciencia más nítida de la propia vocación les permitirá anunciar el Evangelio con mayor fecundidad.