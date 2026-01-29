El Papa León XIV recibió este 29 de enero en el Vaticano a los participantes en la Asamblea General de las consagradas y laicos consagrados del Regnum Christi, a quienes exhortó a redescubrir su carisma, a ejercer un gobierno orientado al servicio y a fortalecer la comunión entre todos sus miembros.

La importancia de saber “quiénes somos”

En un cercano y alentador discurso, que leyó en español, el Santo Padre invitó al Regnum Christi a redescubrir el propio don que lo define, el carisma “que cualifica y hace reconocible” su presencia en la Iglesia y en el mundo.

Para el Santo Padre, “hoy más que nunca es necesario saber quiénes somos, si queremos dialogar de manera auténtica con la sociedad sin ser absorbidos o uniformados”. Por ello, animó a los consagrados a clarificar su identidad, convencido de que una conciencia más nítida de la propia vocación les permitirá anunciar el Evangelio con mayor fecundidad.

En este contexto, subrayó que quien recibe el carisma “está llamado a mantenerlo vivo en sí mismo, para que no se vuelva algo estático”, sino que se convierta en una “fuerza vital, que fluye creativa y libremente”.

“Son un cuerpo vivo donde la energía carismática atraviesa cada célula y cada miembro, de la cual a su vez son portadores y transmisores. Y esta energía debe animar la misión que llevan adelante e iluminar el camino a recorrer, para legarla después como herencia viva a las generaciones futuras, llamadas asimismo a enamorarse de ella y a convertirla en fuente de su servicio”, agregó.

Un gobierno orientado al servicio

El Papa León XIV reflexionó a continuación sobre el gobierno de la sociedad apostólica, al que definió como un servicio imprescindible y “un auténtico ministerio eclesial, llamado a acompañar a las hermanas y a los hermanos hacia una fidelidad consciente, libre y responsable en el seguimiento de Cristo”.

El Pontífice insistió en que toda forma de gobierno debe estar siempre orientada al servicio, ya que su misión es “sostener, acompañar y ayudar a cada miembro a configurarse cada día más con la persona del Salvador”.

En esta línea, subrayó la importancia del discernimiento comunitario y animó a los consagrados a “no tener miedo de explorar nuevas formas de gobierno”, en fidelidad al carisma y atentos a la llamada del Espíritu.

Comunión en la diversidad

Al concluir su discurso, el Papa León XIV subrayó la necesidad de promover una “comunión cada vez más profunda” entre todos los miembros de la Familia Regnum Christi, sin perder de vista la riqueza y la diversidad de sus distintas vocaciones.

Tras recordar que “todos somos vidas en camino”, abiertas a los sueños que Dios sigue suscitando a través de los profetas, el Pontífice destacó que “el Señor no hace ruido, pero su Reino brota y crece en todos los rincones del mundo”.

Finalmente, señaló que Dios “continúa sorprendiéndonos y dejándose encontrar por caminos que no son los nuestros”, una fidelidad que —afirmó— no deja de asombrar y renovar la esperanza de los creyentes.

“Algo realmente relevante para lo que estamos discerniendo”

Mary Patt Pirie, de Estados Unidos, es la encargada general de estudios de las consagradas del Regnum Christi. Tras la audiencia con el Papa León XIV, compartió en declaraciones a EWTN News que fue “una audiencia realmente hermosa” y un “encuentro muy íntimo”.

“El Papa entró, nos dirigió un mensaje precioso sobre el carisma, el gobierno y la comunión, en relación con nuestra espiritualidad y nuestra misión. Nos sentimos muy conmovidos y con la sensación de que fue algo realmente relevante para lo que estamos discerniendo y viviendo”, explicó.