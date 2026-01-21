Los Legionarios de Cristo se encuentran en Roma para celebrar su Capítulo General, una reunión que tiene lugar cada seis años para evaluar el estado actual de la congregación y elegir al nuevo Gobierno General para los próximos seis años.

Una Misa celebrada el 20 de enero en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Roma marcó oficialmente la apertura del Capítulo General, en el que participan un total de 60 sacerdotes de 14 países.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La mayoría proceden de México, España y Estados Unidos, aunque también hay representación de Alemania, Colombia, Italia, Venezuela, Chile, Francia, Brasil, Canadá, El Salvador y Nicaragua.

La Eucaristía la presidió el P. John Connor, L.C., director general en funciones, quien señaló en su homilía que el Capítulo no es sólo un ejercicio de gobierno, sino un acto de fe: “No venimos sólo a hablar, venimos a ofrecernos a Dios”.

Subrayó asimismo que los participantes no llegan a Roma con ideas predeterminadas, sino “con el corazón disponible para escuchar y hacer lo que Dios quiere para la Legión y para cada uno de nosotros”.

Antes del inicio oficial del Capítulo, los sacerdotes participaron en unos ejercicios espirituales ignacianos durante ocho días, dirigidos por Mons. Briam Farrel, secretario emérito del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, con el propósito de prepararse interiormente para esta cita clave que determinará el futuro de la Legión.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Además de elegir al nuevo Director General y sus consejeros, el Capítulo General —el máximo órgano de gobierno de los Legionarios de Cristo— tiene como objetivo proponer nuevas orientaciones para el desarrollo de la congregación, así como fortalecer la identidad y su misión común en un clima de discernimiento, comunión y renovación en el Espíritu.

En concreto, reflexionarán sobre la formación en la identidad legionaria, la vida sacerdotal y religiosa, la promoción vocacional y la misión apostólica en el contexto actual.

La mayoría de los participantes son doctores en Teología, Filosofía o Derecho Canónico, y muchos han servido en distintos ámbitos de la misión legionaria, como la formación de futuros sacerdotes, obras educativas, acompañamiento pastoral o servicio de tribunales eclesiásticos. La edad media de los participantes es de 54 años, con un rango que va desde los 36 hasta los 74 años.

Además del Capítulo General de los sacerdotes, en paralelo se celebra la Asamblea General de las Consagradas del Regnum Christi y de la Asamblea General de los Consagrados, que iniciará el próximo 25 de enero.

El Capítulo General se extenderá un mes, hasta el próximo 20 de febrero, cuando se publicarán los nombres del nuevo Gobierno General y el plan a trazar hasta 2031.