El estreno de la docuserie Marcial Maciel: El lobo de Dios este mes en HBO Max a volvió a colocar en el centro de atención la figura del fundador de los Legionarios de Cristo y las denuncias de abuso sexual que pesan sobre él.

La congregación en Roma confirmó a ACI Prensa que conocía la producción desde hace años y que aceptó ser entrevistada para afrontar su pasado y mostrar los cambios emprendidos tras el escándalo.

“Sí, conocemos de la producción”, dijeron a ACI Prensa en una entrevista por correo electrónico. “A finales de 2022 recibimos una solicitud de entrevista por parte de los productores del documental. El proyecto, según manifestaron, abordaría hechos que en su mayoría ya eran conocidos públicamente gracias a las denuncias de las víctimas, exmiembros y especialistas, así como a las investigaciones realizadas por la Congregación y la Santa Sede”, añadieron.

Precisaron que el P. Andreas Schöggl, L.C. , exsecretario general y actualmente Archivista de la Congregación, fue el único en conceder una entrevista, “por su profundo conocimiento de la historia de la Legión y su capacidad para explicarla con precisión y transparencia”.

Subrayaron que “aceptar la entrevista no significó colaborar en la producción ni influir” en el montaje final. “Nosotros respondimos cada pregunta con total apertura y claridad”, dijeron

Recordaron, además, que en su sitio web existe una sección específica sobre Marcial Maciel y cinco informes anuales “Verdad, Justicia y Sanación”. También han implementado un programa de Ambientes Seguros, y un proceso de acercamiento y reparación a las víctimas.

“Somos conscientes que aún tenemos mucho camino por recorrer, pero reiteramos nuestro compromiso con la verdad y con quienes han sufrido”, añadieron.

El contexto de la serie

Marcial Maciel: El lobo de Dios es una serie documental de HBO Max que examina la trayectoria del fundador de los Legionarios de Cristo.

Maciel fue durante décadas considerado un líder carismático y eficaz recaudador de fondos, pero posteriormente se reveló que había abusado sexualmente de al menos 60 menores, luchado contra la adicción a un derivado de la morfina, mantenido una doble vida oculta y tuvo al menos una hija.

La primera temporada de la serie dirigida por Matías Gueilburt consta de cuatro episodios. El primero, ambientado en el México de 1940, narra la fundación de los Legionarios de Cristo y las primeras señales de alerta sobre Maciel, que fueron ignoradas. El segundo, situado en los años 50, describe la expansión de la Legión a España e Italia, así como el inicio de investigaciones tras conocerse los primeros abusos y su adicción a un derivado de la morfina. El tercero, en los años 90, muestra su cercanía con el Papa Juan Pablo II, el lanzamiento de Regnum Christi, la revelación de su doble vida a través de un reportaje en 1997 y las estrategias empleadas para evitar ser expuesto ante un creciente escrutinio internacional. El cuarto capítulo es conclusivo y será estrenado el jueves 28 de agosto.

La docuserie recurre a archivos, múltiples fuentes como periodistas y especialistas, y a testimonios de algunas víctimas, como los exlegionarios Juan Vaca, Alejandro Espinoza y José Barba, quienes cuentan con detalle los abusos perpetrados por Maciel. El documental mantiene a lo largo de sus capítulos un tono respetuoso con la Iglesia y las víctimas, y recurre a dramatizaciones en ciertos pasajes para generar un ambiente impactante.

La congregación explicó que, desde el inicio, condicionó su participación a hacerlo “con apertura y humildad: afrontando nuestra historia, reconociendo el daño causado y mostrando el camino de renovación que hemos recorrido”.

El objetivo, afirmaron, fue “contribuir a un relato más completo de los hechos” y, al mismo tiempo, reafirmar su “compromiso con la verdad y con las víctimas, dar a conocer el proceso de renovación, testimoniar el servicio que hoy prestamos a la Iglesia y compartir información verificada y contrastada sobre los hechos”.

La visión del productor Sebastián Gamba

Sebastián Gamba, productor ejecutivo de Anima Films y de la docuserie, explicó en entrevista con EWTN Noticias que el caso Maciel “es un caso muy resonante en la historia reciente mexicana” y que la decisión de abordarlo se tomó hace siete años.

Sobre el título de la serie, explicó que El Lobo de Dios “representa muy bien la figura de Maciel: un personaje siniestro que se esconde en la religión para hacer todo el mal posible”.

Gamba aseguró que el mayor reto al que se enfrentó la producción fue narrar una historia “muy dolorosa”, cuidando a las víctimas y mostrando “toda la dimensión, que no es solamente el aspecto más dramático y más tenebroso —el de los abusos sexuales—, sino muchos otros aspectos”.

Destacó la inclusión de voces de periodistas e investigadores de varios países, como Raúl Ormos (autor del libro de investigación El imperio financiero de los Legionarios de Cristo), Jason Berry (uno de los primeros en denunciar los abusos en EE.UU. en los 90), Idoia Sota (autora en 2009 de un reportaje que reveló la existencia de Norma Hilda Rivas Baños, una hija que Maciel habría concebido con una joven de 17 años llamada Norma Baños), entre otros. “El gran desafío era poder tener todas estas voces y, por supuesto, las voces de las víctimas”, dijo.

La producción tomó casi cuatro años porque, según Gamba, “hay todo un proceso de conocerse, de entender de un lado y del otro qué se está buscando con el proyecto, para que la otra persona realmente esté con ganas de participar o no”.

Sobre la participación de los Legionarios de Cristo en el documental, dijo que “por supuesto, condenan toda la vida de Maciel” y que “no hubo ningún tipo de resistencia ni obstáculo” por parte de la congregación ni del Vaticano.

Sobre el manejo del testimonio de las víctimas, destacó que el factor tiempo fue esencial para evitar el sensacionalismo:

Gamba contó que pusieron un cuidado muy especial en evitar el sensacionalismo. “Hay un tratamiento muy cuidadoso. Lo interesante de hacer una serie es que uno puede narrar un arco mucho más completo de estas historias: comienzan cuando ingresan de niños, fascinados por el mundo que encontraban, y luego se llega al horror. Ese arco narrativo evita el sensacionalismo”, dijo.

El productor aclaró que la serie no busca atacar la fe. “Aquí no se pone en duda ni la religión ni la Iglesia Católica. Se habla específicamente de una persona, Marcial Maciel, y de su historia, que es condenable y que hoy absolutamente nadie defiende, por razones obvias”.

“Creo que la fe es algo maravilloso; la religión católica, para quienes la viven, es algo maravilloso. Y no se trata de eso, sino de mostrar a lo que puede llegar la naturaleza humana, sintetizada en una persona que cometió todos los males y abusos que estaban a su alcance”, aseguró.

Antecedentes e informes sobre Marcial Maciel y la congregación

El P. Marcial Maciel (1920-2008), fundador de los Legionarios de Cristo en 1941, fue investigado por el Vaticano en la década de 1950 por acusaciones de abuso sexual a menores y consumo indebido de morfina.

Fue apartado temporalmente de su cargo en 1956 y luego restituido dos años después. En 2006, 50 años después de esa investigación del Vaticano, el Papa Benedicto XVI retiró a Maciel del ministerio activo, basándose en una investigación que la Congregación para la Doctrina de la Fe (hoy Dicasterio) llevó a cabo cuando Josep Ratzinger estaba al frente, antes de ser elegido como Papa en 2005. El Pontífice invitó al P. Maciel a una vida de oración y penitencia.

El 19 de mayo de aquel año la Santa Sede divulgó un comunicado sobre el caso con la siguiente información: “Después de haber sometido los resultados de la investigación a un atento estudio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la guía del nuevo prefecto, Su Eminencia el Cardenal William Levada, ha decidido, teniendo en cuenta tanto la edad avanzada del reverendo Maciel como su débil salud, renunciar a un proceso canónico e invitar al padre a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público. El Santo Padre ha aprobado estas decisiones. Independientemente de la persona del fundador, se reconoce con gratitud el benemérito apostolado de los Legionarios de Cristo y de la asociación Regnum Christi”.

El progresivo descubrimiento de la doble vida de Maciel provocó una serie de crisis tanto en la Legión como en el Regnum Christi. La Santa Sede vio por tanto necesario realizar una Visita Apostólica. En el comunicado conclusivo del 1 de mayo de 2010 se lee:

“La Visita Apostólica ha podido comprobar que la conducta del P. Marcial Maciel Degollado ha causado serias consecuencias en la vida y en la estructura de la Legión, hasta el punto de hacer necesario un camino de profunda revisión. Los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del P. Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos y de verdadero sentimiento religioso. Dicha vida era desconocida por gran parte de los Legionarios”.

De forma paralela los superiores de la Congregación pusieron en marcha un proceso de introspección institucional.

Según el Informe 1941-2019 de los Legionarios de Cristo , 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes de la Congregación a lo largo de su historia y en diferentes países. Este número incluye al menos 60 menores abusados por Maciel, según el informe. En su mayoría, las víctimas eran adolescentes de entre 11 y 16 años.

De acuerdo con el V Informe anual “Verdad, justicia y sanación” , publicado en abril de este año, desde la presentación del primer informe en 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2024, la Congregación recibió 20 denuncias adicionales contra sacerdotes legionarios, no contabilizadas en el reporte histórico y que sucedieron en diferentes décadas.

El último informe también revela que actualmente 61 personas que sufrieron abuso sexual siendo menores están acompañadas en procesos de sanación, de las cuales 40 reciben atención a través de la organización independiente Eshmá. Desde 2022, 21 víctimas han accedido a reparación económica y apoyo integral.

El documento también informa que se ha iniciado la reacreditación de ambientes seguros en distintos territorios, con programas de capacitación y seguimiento a casos históricos. Además, se ha creado una Comisión de estudio sobre el abuso de autoridad, cuyos resultados serán presentados al Capítulo General en enero de 2026.

Un llamado al discernimiento

Al ser consultados sobre si los católicos pueden ver la serie con confianza, los Legionarios en Roma respondieron que “toda la información hay que abordarla con discernimiento” y recordaron que ponen a disposición todos los datos “de la historia de la Congregación y aspectos sobre la vida de Marcial Maciel” para quienes deseen conocer más a fondo.

Respecto al impacto que pueda tener la producción, señalaron que “en la medida que se reconozca el daño causado y el firme compromiso de no repetición, es útil para la Iglesia, para la Congregación y la sociedad en general”.

Finalmente, enviaron un mensaje al Pueblo de Dios y, en particular, a las víctimas: “Rechazamos los graves actos de Maciel, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y con las víctimas, a quienes pedimos perdón nuevamente, y nuestro compromiso para que hechos así no se repitan. Continuamos sirviendo con humildad y ferviente deseo apostólico”.



