Con motivo del Día Internacional de la Fraternidad Humana, que se celebra cada 4 febrero, León XIV lamentó que algunos consideren el sueño de construir la paz como una “utopía desfasada” y resaltó la importancia de la fraternidad como un vínculo universal que une a toda la humanidad, creada a imagen de Dios.

“Debemos proclamar con convicción que la fraternidad humana es una realidad vivida, más fuerte que todos los conflictos, las diferencias y las tensiones.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Es una potencialidad que debe hacerse realidad mediante un compromiso diario y concreto de respeto, de compartir y de compasión”, aseveró el Pontífice cuando se cumplen siete años de la firma del Documento sobre la Fraternidad Humana por el Papa Francisco y el Gran Imán Ahmed Al-Tayyeb en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

En dicha resolución firmada en 2019, se resalta la importancia de la educación, la concienciación y el respeto a las distintas culturas y religiones. Señala la imperiosa necesidad de velar por las personas, promover la paz y poner fin a la violencia, al extremismo religioso, las guerras y el terrorismo.

“Hoy, la necesidad de fraternidad no es un ideal lejano, sino una urgencia”, afirmó el Pontífice.

En este contexto, pidió recordar que hoy “demasiados de nuestros hermanos y hermanas sufren actualmente los horrores de la violencia y la guerra” y subrayó que “la primera víctima de toda guerra es la vocación innata de fraternidad de la familia humana”

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las palabras “no son suficientes”

León XIV enfatizó que “las palabras no son suficientes” y que nuestras convicciones más profundas requieren cultivarse a través de esfuerzos “tangibles”.

“Permanecer en el ámbito de las ideas y de las teorías, sin darles expresión mediante actos frecuentes y prácticos de caridad, terminará por hacer que incluso nuestras esperanzas y aspiraciones más queridas se debiliten y se desvanezcan”, aseveró al citar un fragmento de la Exhortación apostólica Dilexi Te, que firmó el 4 de octubre de 2025.

En este sentido, llamó a “superar la periferia” y a converger en un mayor sentido de “pertenencia recíproca”.

El Papa también celebró a los galardonados con el Premio Zayed por la Fraternidad Humana de este año, reconociendo su labor como “auténticos testimonios de bondad y caridad humana”.

Los líderes de Azerbaiyán y Armenia, galardonados con el Premio Zayed a la Fraternidad Humana 2026

Este año, el galardón ha recaído en el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. Ambos líderes viajaron este miércoles a Abu Dabi para participar en la ceremonia del Premio Zayed a la Fraternidad Humana 2026, con el que fueron premiados precisamente el pasado 20 de enero en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la paz, la cooperación y la estabilidad entre sus dos países. Los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron el 8 de agosto de 2025 en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos armados y uno de sus puntos centrales es la creación del corredor TRIPP.

El acuerdo de paz está pendiente del referéndum constitucional para retirar toda referencia al territorio de Nagorno Karabaj, enclave azerbaiyano habitado por armenios y conquistado por Bakú en 2023, en el preámbulo de la Carta Magna

“Sembradores de esperanza en un mundo que a menudo construye muros en lugar de puentes”

Según el Pontífice, tanto Aliyev como Pashinián son “sembradores de esperanza en un mundo que a menudo construye muros en lugar de puentes”.

“Al elegir el camino exigente de la solidaridad frente al camino fácil de la indiferencia, han demostrado que incluso las divisiones más profundamente arraigadas pueden ser sanadas mediante acciones concretas”, constató el Papa.

Para el Pontífice, su labor “da testimonio de la convicción de que la luz de la fraternidad puede prevalecer sobre la oscuridad del fratricidio”.

No mirar a los demás como si fueran una “amenaza”

Finalmente, el Papa expresó su gratitud a Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, por su apoyo constante a esta iniciativa, así como al Comité Zayed por su visión y convicción moral. “Sigamos trabajando juntos para que la dinámica del amor fraternal se convierta en el camino común de todos, y para que el ‘otro’ ya no sea visto como extraño o amenaza, sino reconocido como hermano o hermana”, concluyó.





