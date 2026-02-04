El Papa León XIV advirtió este miércoles del uso de un lenguaje “incomprensible, poco comunicativo o anacrónico” en el anuncio del Evangelio y llamó a la Iglesia a encontrar “métodos creativos” que alcancen los corazones.

Durante la Audiencia General, el Pontífice subrayó que, cuando el anuncio de la Palabra de Dios se desconecta de la vida concreta de las personas, de las “esperanzas y los sufrimientos de los hombres”, acaba por volverse “ineficaz”.

“En cada época la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la Palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones”, aseguró León XIV ante los peregrinos que se reunieron en el Aula Pablo VI para escuchar su catequesis.

En esta línea, citó a su predecesor, el Papa Francisco, quien afirmaba que “cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos y otras formas de expresión, con palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual”.

El Santo Padre continuó este miércoles con el análisis de la Constitución surgida tras el Concilio Vaticano II Dei Verbum y destacó que la Sagrada Escritura es “un espacio privilegiado de encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y mujeres de todos los tiempos para que, escuchándolo, puedan conocerlo y amarlo”.

En este sentido, aseguró que la Biblia revela la “condescendencia misericordiosa” de Dios hacia la humanidad y su “deseo de hacerse cercano”. “¡Dios no mortifica nunca al ser humano ni sus potencialidades!”, afirmó.

Las “lecturas fundamentalistas o espiritualistas” de la Biblia traicionan su significado

Por ello, alertó contra las “lecturas fundamentalistas o espiritualistas” de la Biblia, que terminan traicionando su significado al descuidar dos dimensiones esenciales.

Por un lado, explicó, se cae en el error de defender la inspiración divina de la Sagrada Escritura hasta el punto de considerar a los autores humanos “solo como instrumentos pasivos del Espíritu Santo”.

Pero, en el extremo opuesto, considera, también resulta “reductiva” una lectura que descuida su origen divino y termina entendiéndola “como una mera enseñanza humana, como algo que debe estudiarse únicamente desde un punto de vista técnico o como un simple texto del pasado”.

En tiempos más recientes, recordó el Papa, la reflexión teológica ha revalorizado la contribución de los hagiógrafos en la redacción de los textos sagrados. De ahí que el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, hable de Dios como “autor” principal de la Sagrada Escritura, pero reconozca también a los hagiógrafos como “verdaderos autores” de los libros sagrados.

Por ello, añadió, si la Escritura es Palabra de Dios expresada en palabras humanas, “cualquier aproximación que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial”.

De ahí que una correcta interpretación de los textos sagrados no pueda prescindir del contexto histórico en el que surgieron ni de los géneros literarios empleados.

De modo particular, cuando se proclama en el contexto de la liturgia, la Escritura —señaló— “pretende hablar a los creyentes de hoy, tocar su vida presente, iluminar los pasos a seguir y las decisiones que han de asumir”.

Esto solo es posible cuando el creyente “lee e interpreta los textos sagrados bajo la guía del mismo Espíritu que los inspiró”, manifestó.

El Evangelio no puede reducirse a “un mero mensaje filantrópico o social”

La Sagrada Escritura, añadió, alimenta la “vida” y la “caridad” de los fieles, como recuerda san Agustín: “Quien juzga haber entendido las divinas Escrituras y con esta inteligencia no edifica el doble amor de Dios y del prójimo, aún no las ha entendido”.

Finalmente, el Papa recordó que el origen divino de la Escritura implica que el Evangelio, confiado al testimonio de los bautizados y presente en todas las dimensiones de la vida y de la realidad, las trasciende. “El mensaje del Evangelio no se puede reducir a un mero mensaje filantrópico o social —concluyó—, sino que es el anuncio gozoso de la vida plena y eterna que Dios nos ha donado en Jesús”.



