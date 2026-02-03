Los copresidentes de la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa 2026 (IRF, por sus siglas en inglés), Sam Brownback y Katrina Lantos Swett, ofrecieron una evaluación actualizada del estado actual de la libertad religiosa global y del crecimiento del movimiento.

La Cumbre IRF (IRF Summit), que concluyó el martes en Washington, D.C. (Estados Unidos), es una amplia coalición de grupos religiosos y de derechos humanos que promueven la libertad religiosa para todas las personas en todo el mundo.

El copresidente Brownback se desempeñó anteriormente como embajador itinerante para la libertad religiosa internacional durante la primera administración Trump, y Lantos Swett es presidenta de la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia y ex presidenta de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF).

Al evaluar el panorama actual de la libertad religiosa, “vemos a más países destinando recursos a este tema, nombrando enviados de alto nivel centrados en la libertad de religión o de creencias”, dijo Lantos Swett a EWTN News. “Así que eso está del lado positivo del balance”.

“En el lado negativo del balance, la evidencia ahora es que más del 80 % de la población mundial vive en países donde existe algún grado de represión, persecución e imposición social y legal sobre este derecho humano fundamental”, dijo.

Las preocupaciones actuales incluyen lo que se conoce como “represión transnacional”. Y explicó: “Cada vez vemos más a algunos de estos actores muy negativos en el mundo extendiendo la larga mano de la violencia, la amenaza, la intimidación y el hostigamiento más allá de sus fronteras nacionales”.

Lantos Swett detalló que China, Irán y Rusia están en la “parte alta de la lista” de los peores países en lo que respecta a la libertad religiosa.

“Nos preocupan mucho los esfuerzos del gobierno chino por participar en lo que yo vería como una toma hostil de la Iglesia Católica al nombrar sus propios obispos y controlar lo que se le permite hacer a la Iglesia Católica en China”, indicó.

También hay “propaganda falsa” actualmente e incluso posibles problemas con la inteligencia artificial (IA) y cómo esta “impactará, para bien y para mal, la defensa de los derechos de conciencia”.

La vulneración de la libertad religiosa en el mundo es “un problema enorme”, dijo Brownback. “Probablemente sea uno de los derechos humanos más vulnerados en el mundo”.

“Les ocurre a todas las diferentes religiones en todas partes. Es hora de que el mundo despierte y nos empuje de vuelta contra esto”, dijo Brownback.

Coincidiendo con Lantos Swett, Brownback dijo que China es el “Nº 1” entre los peores países para la libertad religiosa. También mencionó a Nigeria y al subcontinente indio.

En China, “oprimen a su gente, pero además producen la tecnología que sale hacia, creemos, cerca de 80 países para la opresión”, dijo.

¿Cómo puede actuar el movimiento por la libertad religiosa?

Quienes participan en el movimiento IRF han “estado escalando por la parte trasera de la montaña donde nadie podía vernos durante mucho tiempo, y ahora estamos en un saliente al que mucha gente está disparando”, dijo Brownback durante un panel de la cumbre el 2 de febrero.

“Ahora que estamos en el centro del debate y la discusión, tenemos que actuar como tal. Tenemos que tener nuestras bases fácticas en orden. Tenemos que ser cuidadosos y cautelosos, pero audaces y valientes”, dijo.

Jan Jekielek, editor sénior de The Epoch Times, con los copresidentes de la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa (IRF), Sam Brownback y Katrina Lantos Swett, en la Cumbre IRF 2026 en Washington, D.C., el 2 de febrero de 2026, en Washington, D.C. (Estados Unidos). Crédito: Cortesía de IRF Summit.

“Al mismo tiempo, tenemos que formar alianzas y sumar gente, no sólo del ámbito de la libertad religiosa, sino también de los movimientos por la democracia, de los movimientos de seguridad para convertir esto… en un movimiento global, un movimiento de base, porque ahí es donde ganamos: como un movimiento global de base”.

Lantos Swett amplió aún más sobre lo que el movimiento necesita hacer a continuación. Dijo que la causa de la libertad religiosa es más grande que la “política del día”. La causa “es más profunda y, en última instancia, más unificadora que muchas cosas que nos separan”.

“Nos hemos vuelto profundamente divididos, profundamente hostiles hacia quienes no están de acuerdo con nosotros políticamente o bajo algún otro criterio. Pero el embajador Brownback y yo ciertamente hemos sentido que, en lo que se refiere a la lucha por defender la libertad religiosa de todos en todas partes, es de suma importancia que esto siga siendo realmente no sólo una causa bipartidista sino una causa no partidista”, afirmó.

El “movimiento está creciendo” en parte debido a “una inquietud ante el nihilismo omnipresente que vemos en el mundo que nos rodea”, dijo Lantos Swett. “Ya saben, el nihilismo, esta filosofía, o el nihilismo moral, no existe tal cosa como el bien y el mal; o el nihilismo existencial, la vida misma no tiene significado, no tiene propósito. Es una forma terrible de vivir. Es una forma terrible de que una comunidad y una sociedad se sientan”.

“Sí creo que, especialmente quizá incluso entre los jóvenes, se percibe que se están alejando un poco de esa visión de la vida algo sin rumbo y nihilista y buscan algo más significativo”.

“Espero que eso también nos ayude a reclutar a una nueva generación de líderes para este movimiento, porque están empezando a comprender lo importante que es tener un propósito definitorio y un sentido de significado y de consecuencia en tu vida”, dijo.

