Apenas días después de que Estados Unidos lanzara un ataque el día de Navidad contra campamentos terroristas islamistas en el noroeste de Nigeria, un grupo de militantes armados arrasó los estados vecinos de Níger y Kebbi, matando al menos a 47 personas y secuestrando a mujeres y niños.

Cualquier esperanza de que la intervención estadounidense sirviera como un elemento disuasorio para la violencia que ha azotado al país se desvaneció rápidamente. Los católicos nigerianos, aunque alentados porque el mundo finalmente estaba prestando atención a la crisis en su país, dijeron al National Catholic Register —socio informativo de ACI Prensa— que tienen serias dudas de que la violencia contra los cristianos termine sin un plan sostenido y un compromiso firme de su gobierno para detenerla.

Optimismo cauteloso, profunda preocupación por el futuro

El obispo Stephen Dami Mamza, cuya Diócesis de Yola en el noreste de Nigeria ha estado en la primera línea de la amenaza continua del grupo islámico Boko Haram desde 2014, dijo al Register que la noticia de los ataques estadounidenses ha generado una esperanza cautelosa pero también temores sobre lo que podría suceder después.

“Hay un optimismo cauteloso de que al fin se está haciendo algo, pero también preocupación sobre cuán serio será el seguimiento y cuáles podrían ser las repercusiones aquí en el terreno. Los cristianos aquí han visto lo que pasó en Irak y en otros lugares, y sabemos que estos grupos extremistas aún existen incluso años después”, dijo el obispo Mamza al Register.

Los ataques aéreos, realizados con la cooperación del gobierno nigeriano, golpearon dos campamentos terroristas vinculados al Estado Islámico. Estos ataques siguen a la reclasificación de Nigeria como “País de Particular Preocupación” (CPC, por sus siglas en inglés) por parte de la administración Trump, que la colocó en una lista de vigilancia por violaciones a la libertad religiosa, así como a la advertencia del presidente de que Estados Unidos estaba listo para “eliminar completamente a los terroristas islámicos” que están asesinando a cristianos.

Los defensores de los cristianos perseguidos en Nigeria habían instado tanto a las administraciones Biden como Trump a reinstaurar el estatus de CPC para Nigeria, argumentando que el régimen había fallado en proteger a los cristianos de la violencia yihadista.

El prelado nigeriano dijo que los ataques con misiles en sí mismos probablemente no detendrán la violencia porque no está claro que hayan tenido como objetivo a los responsables, señalando que la situación en Nigeria es “compleja”.

“Aunque Estados Unidos ha realizado estos ataques aéreos en la parte norte de Sokoto, la realidad es que hay muy pocos cristianos donde se llevaron a cabo estas acciones. Los cristianos que están siendo atacados ahora están principalmente en la Franja Media y en otras partes de Nigeria”, explicó.

“Así que este ataque estadounidense en la zona norte de Sokoto, que está en el noroeste, cuenta con el apoyo de la mayoría de los cristianos nigerianos en el sentido de que es un golpe contra la expansión de estas fuerzas extremistas violentas como ISIS y otros grupos similares que están entrando desde el Sahel. Pero esta acción reciente por sí sola no aborda el problema de lo que está ocurriendo en términos de violencia, incluyendo la que sufren los cristianos, en otras partes del país”, añadió.

En busca de las raíces del problema

El obispo Mamza dijo al Register que es erróneo asumir que los militantes que llevan a cabo los ataques en la Franja Media están trabajando con el campamento del Estado Islámico en el norte del país.

“Los perpetradores de esta violencia en Nigeria, aunque pueden estar coordinados en algunos aspectos, están lejos de ser un grupo cohesivo. Es un espectro muy amplio de actores, que va desde yihadistas motivados religiosamente hasta simples criminales. ¿Existe un solapamiento entre estos grupos? Ciertamente, sí. Pero ¿son actores cohesivos en todo un estado o región? No, no creo que nadie en Nigeria crea eso”, expresó.

El prelado advirtió que las causas profundas de la violencia deben ser abordadas para que haya paz en el país.

“Una de las principales preocupaciones de los cristianos nigerianos, incluida la Iglesia en Nigeria, es que una cosa es empezar a lidiar con ciertos síntomas obvios, incluida la inseguridad y la violencia generalizadas y la falta de capacidad para controlar nuestras propias fronteras”, dijo.

Las “raíces del problema”, explicó, son “la continua disfunción y el incumplimiento de nuestra clase política”.

“Lo que tienes en la base es un país que consiste en una clase política que no está cumpliendo sus funciones básicas como gobierno, que es cuidar a su gente, asegurar sus fronteras, garantizar la seguridad de su población dentro de sus fronteras. Todas estas otras cosas que están ocurriendo son síntomas de un fracaso moral prolongado de la clase política”.

Los ataques aéreos envían un mensaje a los terroristas

El P. George Ehusani, de la Diócesis de Lokoja en Nigeria y director ejecutivo de la Fundación Lux Terra Leadership, dijo al Register que la acción de Estados Unidos envía un mensaje importante a quienes continúan atacando a los cristianos en Nigeria.

“Los ataques aéreos no pueden resolver todos los problemas, pero han logrado algo: estos grupos terroristas todopoderosos ahora saben que hay una conspiración internacional contra este terror”, afirmó el P. Ehusani.

“Una de las consecuencias significativas de los ataques aéreos es que no hay lugar para esconderse. Eso al menos les infundirá algo de miedo de que podría haber consecuencias serias por continuar aterrorizando al pueblo nigeriano”, añadió, señalando que le han informado que todavía hay mucha “vigilancia con drones por todas partes”.

Cristianos nigerianos masacrados por decenas de miles

Desde 2009, más de 52.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria, según un informe publicado por la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, un grupo de investigación con sede en Nigeria que monitorea la persecución religiosa. Militantes islamistas han ido de pueblo en pueblo, matando a agricultores cristianos y a sus familias y forzando a muchos a huir. El clero católico también ha sido un objetivo: en los últimos 10 años, la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada reporta que 212 sacerdotes fueron secuestrados en Nigeria, 12 fueron asesinados y tres murieron posteriormente por heridas sufridas en cautiverio.

Estos ataques a aldeas cristianas han sido llevados a cabo en gran medida por militantes islamistas miembros de la comunidad seminómada Fulani, que opera en el noroeste de Nigeria, según el informe anual 2025 de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional.

El padre Remigius Ihyula, sacerdote de la diócesis de Makurdi, en el estado de Benue, una de las zonas más afectadas por el terrorismo, declaró al Register que la operación conjunta se produce tras muchos años de inacción por parte del gobierno nigeriano. Estados Unidos, afirmó, debe seguir presionando al gobierno para garantizar el bienestar y la seguridad de los cristianos en el país.

“Hemos visto a nuestra gente desplazada. Hemos visto a nuestra gente diezmada, y los hemos visto asesinados y masacrados como animales”, dijo el P. Ihyula, quien ha dedicado la mayor parte de su ministerio a los cristianos en campos de personas desplazadas internamente.

“He tenido que buscar comida y suplicar a organizaciones de todo el mundo que me den dinero para alimentar a la gente. Cuando me dan dinero, tengo que priorizar porque a veces es sólo una gota en el océano”, explicó.

El P. Ihyula elogió a la administración Trump por añadir un requisito a su nuevo paquete de ayuda para que sea distribuido a través de agencias y organizaciones cristianas.

“Quiero hacer un llamado para que, en adelante, si Estados Unidos da dinero a Nigeria, sea muy específico”, dijo, explicando que la ayuda debería detallar exactamente a dónde debe ir el dinero, como para la reconstrucción de las aldeas de las personas desplazadas. “En Nigeria, vemos miles de millones para ayuda al desarrollo, pero nunca se ve un impacto real”.

El P. Ehusani también enfatizó al Register que para que esta operación sea considerada un éxito, el gobierno nigeriano tendría que actuar.

“Nuestra esperanza es que con la presión que Donald Trump está ejerciendo sobre nuestro gobierno, algunas personas puedan ser procesadas por patrocinar el terrorismo”, dijo.

¿Podría la intervención de Estados Unidos tener un efecto contraproducente?

Aunque elogió los esfuerzos de la administración Trump, el P. Ehusani dijo que existe preocupación de que los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos y Nigeria a sitios terroristas podrían simplemente desplazar la amenaza de violencia a otras partes del país.

“Hay un poco de miedo en el sur de que aquellos que han sido desplazados por este ataque estadounidense puedan comenzar a aterrorizar a la gente en otros lugares. Sin embargo, lo que hace es poner a nuestro ejército en alerta para que algunas de esas personas puedan ser capturadas”, dijo el P. Ehusani, señalando que recientemente fueron arrestados 38 terroristas que huían del área de Sokoto en el estado de Ondo, en el sur.

De hecho, Bayo Onanuga, asesor especial del presidente Bola Ahmed Tinubu, dijo el 4 de enero que el ataque posterior a Navidad había sido llevado a cabo por “terroristas sospechosos de huir de Sokoto y Zamfara tras el ataque aéreo de Estados Unidos en la víspera de Navidad”, informó The New York Times.

“No estamos aún seguros porque estos grupos terroristas se han dispersado por todo el país. Difícilmente podríamos decir que alguna parte del país es segura. Así que un ataque en un lugar no resuelve nuestro problema”, dijo el P. Ehusani al Register.

No obstante, los ataques aéreos de Estados Unidos dan a los católicos en Nigeria una razón para la esperanza, dijo.

“Nos sentimos optimistas, primero que nada, porque hay atención internacional a lo que estamos enfrentando, que hay algo de apoyo de la comunidad internacional y, por lo tanto, hay esperanza de que si nuestro gobierno no es lo suficientemente serio para aplastar esto, estamos recibiendo apoyo de la comunidad internacional. Eso da algo de optimismo, algo de esperanza”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.