La investigación anual del Becket Fund for Religious Liberty encontró que los católicos en Estados Unidos hoy se sienten más aceptados como personas de fe en la sociedad que en años anteriores.

El Índice anual de Libertad Religiosa (RFI, por sus siglas en inglés) del Becket Fund fue publicado el 16 de enero y explora las actitudes estadounidenses sobre la Primera Enmienda, específicamente la libertad religiosa y la tolerancia.

Una encuesta en línea encuestó a 1.002 adultos estadounidenses. La muestra fue representativa por género, edad, etnia, raza y región, coincidiendo con las cifras del Censo de Estados Unidos, con un margen de error de más o menos 3.1%, dijeron los investigadores.

En 2024, aproximadamente el 54 % de los católicos reportaron sentirse aceptados como personas de fe, específicamente el 19 % dijo sentirse “completamente” aceptado y el 35 % dijo sentirse aceptado “en buena medida”. Becket encontró que en 2025, estos números aumentaron, con un 22% sintiéndose “completamente” aceptado y un 37% diciendo “en buena medida”.

“Es alentador ver que un número creciente de católicos reporta sentirse plenamente aceptado por sus compatriotas estadounidenses,” dijo Mark Rienzi, presidente y CEO de Becket. “Nuestra nación es más fuerte cuando los creyentes pueden participar en la vida pública sin miedo a ser acosados por su fe”.

El secreto de confesión

El informe examinó las actitudes estadounidenses sobre la libertad religiosa y casos específicos sobre la libertad religiosa en la nación.

El porcentaje de estadounidenses que cree que el derecho a la libertad de culto consagrado en la Primera Enmienda debería proteger "definitivamente" o "en cierta medida" a los sacerdotes de romper el secreto de confesión, incluso si alguien confiesa algo que indique abuso o negligencia infantil, es del 61 %. Esto se compara con el 39 % (20 % que no lo protege en cierta medida o 19 % que definitivamente no lo protege) que afirmó que la Primera Enmienda no protege el secreto de confesión en tales casos.

La investigación señaló que el 77% de los estadounidenses informaron que aceptan “totalmente” o “mayoritariamente” la libertad de elección de escuela para las escuelas religiosas.

En cuanto a casos específicos de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionados con la educación, la mayoría de los estadounidenses encuestados estuvieron de acuerdo con los fallos. La investigación encontró un aumento de cuatro puntos, del 69 % en 2024 al 73 % en 2025, en quienes apoyan la decisión de los padres de excluir a sus hijos de contenido que consideran inapropiado.

Cuando se les preguntó específicamente sobre el caso Mahmoud v. Taylor, en el que padres demandaron a un distrito escolar público de Maryland por no permitirles excluir a sus hijos de primaria de libros con temática LGBTQ que contradecían sus creencias religiosas, el 62 % de los estadounidenses dijo apoyar la decisión de la Corte Suprema.

El informe encontró un aumento de cinco puntos desde 2020 hasta 2025 en los estadounidenses que están de acuerdo en que la libertad religiosa es inherentemente pública y que los estadounidenses deberían ser libres de compartir su fe en espacios públicos, como en la escuela, el trabajo o en redes sociales, con un aumento del 52 % al 55 %.

El informe reveló que las generaciones más jóvenes, en particular, reportaron una mayor "visión de libertad religiosa" en el ámbito público. La Generación Z obtuvo las puntuaciones más altas en áreas como "compartir creencias religiosas" y "religión en acción". Del grupo, el 60 % aceptó y apoyó la libertad de expresar o compartir creencias religiosas con otros, en comparación con el 52 % de todos los estadounidenses.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.