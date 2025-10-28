Aproximadamente tres cuartas partes de los estados de Estados Unidos obtuvieron una puntuación inferior al 50% en el índice de libertad religiosa del Napa Legal Institute, que mide la eficacia con la que estos protegen la libertad de las organizaciones religiosas.

El 2025 Religious Freedom Percentage formó parte del Índice de Fe y Libertad de Napa, publicado el 27 de octubre. Este instituto ayuda a las organizaciones religiosas sin fines de lucro a cumplir con la legislación.

Alabama obtuvo la puntuación más alta y Michigan la más baja

El informe mide la libertad religiosa de un estado de diversas maneras, por ejemplo, si las organizaciones religiosas tienen acceso a los mismos programas y fondos públicos que los grupos no religiosos, si el estado ha adoptado protecciones más estrictas que las garantizadas por la Primera Enmienda y si los empleadores pueden operar sus organizaciones de acuerdo con sus creencias religiosas.

También considera si los estados protegen el libre ejercicio de la religión en condiciones normales y en un estado de emergencia, como cuando los estados restringieron el acceso a los servicios religiosos durante la pandemia de COVID-19.

La mayoría de los estados obtuvieron puntuaciones inferiores a las esperadas y aproximadamente tres cuartas partes no alcanzaron el 50 %. Seis estados obtuvieron puntuaciones inferiores al 30 % y otros 19 estados y Washington D.C. se situaron por debajo del 40 %. Otros 13 estados obtuvieron puntuaciones inferiores al 50 %.

Siete estados obtuvieron puntuaciones entre el 50 % y el 60 %, y otros tres, entre el 60 % y el 70 %. Solo dos estados superaron el 70 %: Kansas con 79 % y Alabama con 86 %.

"Las organizaciones religiosas deben tener la libertad de gestionar sus asuntos internos de acuerdo con sus sinceras creencias religiosas y de manera que promuevan su misión religiosa", afirma el informe.

Los peores estados en cuanto a libertad religiosa

El peor estado en cuanto a libertad religiosa fue Michigan, con un 22 %, según Napa. Al estado de los Grandes Lagos le siguieron de cerca Delaware con un 25 %, Washington con un 26 %, Maryland con un 27 % y Nevada y Hawái con un 29 %.

El informe de Napa calificó a Michigan como "uno de los peores lugares para operar organizaciones religiosas sin fines de lucro en Estados Unidos". El reporte citó razones como la falta de exención de las leyes antidiscriminatorias que podrían afectar su fe y la desigualdad en el acceso a programas y beneficios públicos.

En Delaware, los empleadores religiosos gozan de cierta protección frente a las leyes antidiscriminatorias que afectan a la fe, pero no en todas las situaciones. El estado tampoco garantiza adecuadamente la igualdad de acceso a programas y fondos públicos, según el informe.

En el caso de Washington, el reporte expresó la preocupación por la limitada libertad de los empleadores religiosos y la desigualdad en el acceso a programas y fondos públicos. En Maryland, el informe señala un oneroso requisito de auditoría para mantener la condición fiscal de organización benéfica y la falta de exenciones antidiscriminatorias.

"Se han promulgado leyes que imponen restricciones a la libertad religiosa de las organizaciones sin fines de lucro que sirven al público", señala el informe, en referencia a los estados con baja puntuación.

"Estas leyes —añade— amenazan con excluir a las instituciones religiosas del mercado de servicios benéficos y limitar el acceso de las poblaciones vulnerables a los servicios necesarios".

Alabama ocupa el primer lugar

Alabama recibió, con diferencia, la mejor puntuación, con un 86%, y el informe lo considera "uno de los mejores lugares para operar una organización religiosa sin fines de lucro en Estados Unidos".

El informe señala que Alabama adoptó una enmienda constitucional para ampliar las protecciones a la libertad religiosa de la Primera Enmienda. El estado otorga exenciones a las leyes contra la discriminación cuando la fe está implicada y permite la igualdad de acceso a los programas públicos. Sin embargo, el reporte manifiesta una preocupación clave: la Enmienda Blaine, que restringe el acceso a fondos públicos.

En Kansas, con una puntuación del 79%; Misisipi con un 67% y Georgia con un 67%, son los estados otorgan exenciones a las leyes contra la discriminación cuando la fe está implicada y garantizan el acceso a programas públicos. Sin embargo, todos carecen de un acceso adecuado a fondos públicos y tienen puntuaciones dispares en cuanto a las protecciones al libre ejercicio de la fe, según el informe.

Otros estados con altas puntuaciones en el informe de Napa incluyen Florida, con un 63%, y Nuevo Hampshire e Indiana, con un 59%.

“Incluso en estados con culturas favorables a las organizaciones religiosas, vale la pena identificar áreas donde hay margen para mejorar la amabilidad de los estados con las organizaciones religiosas aprobando leyes más favorables”, señala el informe.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .