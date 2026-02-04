Conocido como “el Apóstol del Norte”, San Ansgar (801) fue un monje misionero que plantó la primera semilla de la fe en el norte de Europa y con gran valentía llegó incluso a evangelizar a los vikingos establecidos en Escandinavia.

Aunque el diácono permanente Kaare Nielsen es de Dinamarca, conversa con ACI Prensa desde la fría Groenlandia, donde se encuentra sustituyendo durante unas semanas —como hace cada año desde hace 12—, al único sacerdote católico de la isla, el P. Tomaž Majcen.

Kaare Nielsen es diácono permanente en Copenhague. Crédito: Cortesía de Kaare Nielsen

Cada 3 de febrero la Iglesia Católica recuerda a San Ansgar, nacido cerca de Amiens (Francia), quien de joven ingresó en un monasterio benedictino. El Papa Gregorio IV le encargó la misión de evangelizar tierras escandinavas y fue nombrado el primer obispo de Hamburgo.

Él se atrevió con los vikingos, hombres “peligrosos como lobos”

Nielsen, teólogo y antiguo director de las Obras Misionales Pontificias para los países escandinavos, precisa que San Ansgar buscó con humildad “vivir solamente con Dios”.

“Otras personas fueron enviadas a Dinamarca, pero no se atrevieron por la reputación de los vikingos, que eran peligrosos como lobos y más duros que una piedra. Pero Ansgar sí lo hizo, y es realmente asombroso que tuviera la esperanza de que los vikingos pudieran ser cristianos”, precisa.

El camino, afirma, no estuvo exento de graves problemas. Su sede en Hamburgo fue saqueada por vikingos en el 845, al igual que las iglesias construidas en Suecia. Pero Ansgar no se dio por vencido y consiguió ganarse la confianza del rey vikingo Horik II, quien le permitió construir la primera iglesia en Hedeby, un importante asentamiento comercial de la época.

Si su hazaña se vislumbra “desde las gafas del éxito”, apunta el diácono Nielsen, parece que Ansgar no hizo gran cosa, “ya que finalmente construyó pocas iglesias”. Sin embargo, subraya que su misión sentó las bases para la cristianización de la región, consolidándose siglos después de su muerte en el 865.

Un Cristo vencendor

Con la finalidad de entablar relaciones con los pueblos del norte, Ansgar tuvo que adaptar los símbolos cristianos para ser comprendido por la cultura vikinga. “Ellos necesitaban un Dios poderoso, igual que el rey vikingo, y no un Cristo sufriente en la cruz”.

“El crucifijo más antiguo que se ha encontrado en Dinamarca corresponde a la época vikinga tardía. Se trata de la Cruz de Aby (Åbykorset), que a diferencia de los crucifijos clásicos, donde se representaba a Cristo sufriendo, Jesús aparece con una corona como un rey vikingo y un guerrero victorioso”, explica.

Cruz de Aby (Åbykorset). Crédito: Dominio público

El diácono danés, quien decidió estudiar psicología para comprender mejor a los fieles a los que sirve y que a su vez se encarga de la comunidad católica de habla alemana en Copenhague, resalta el carisma y la valentía del que se convirtió en el santo patrón de Escandinavia: “Debía tener un carácter muy especial”, subraya.

“En aquella época Dinamarca era un país frío, húmedo, con mucha madera. Había pocos caminos y era peligroso, así que era muy difícil avanzar”, describe. Para Nielsen, aquel escenario, donde evangelizar en el país se convertía en una hazaña casi imposible, se asemeja al actual en algunos aspectos: “Hoy es un poco difícil acceder a las personas, porque en general llevan una buena vida y creen que no necesitan a Dios ni su fe”, lamenta.

Sin embargo, afirma con esperanza que, en los últimos años, la Iglesia en Dinamarca —donde los católicos representan una minoría del 1% de la población—, ha sido testigo de “algo maravilloso”. “Algunos jóvenes se acercan a la Iglesia y desean convertirse al catolicismo, y la mayoría son hombres. Dios está llamando a la gente a la Iglesia hoy, y eso es increíble”.

Al igual que San Ansgar adaptó su lenguaje para llegar al corazón de los vikingos, el diácono permanente asegura que hoy en día es necesario también adaptarse al lenguaje de los jóvenes para alcanzar mayores frutos en la evangelización.

“San Ansgar le diría a los jóvenes de hoy que no tuvieran medio, que no se rindan. En Dinamarca somos pequeñas comunidades, pero este santo nos enseña que los números no son un reflejo del éxito y que hay que seguir adelante”.

“El testimonio de San Ansgar también nos enseña a ser en el interior como un monje, conectado con Dios, y por fuera un misionero, en busca del pueblo. Nosotros sólo podemos llegar a unos pocos, pero si toda la parroquia evangeliza, podemos llegar a mucha gente”, afirma.

Frente a la creciente inestabilidad que atraviesa el pueblo de Groenlandia, Nielsen defiende su soberanía y derecho a decidir su futuro. También explica que, a pesar de que solamente hay 186 católicos, “todos se involucran y hacen comunidad”.

Vista de Groenlandia. Crédito: Cortesía de Kaare Nielsen

Asegura que, a pesar de la incertidumbre, los ciudadanos mantienen la esperanza “y tienen claro que Groenlandia pertenece al pueblo groenlandés y no sólo es un pedazo de hielo, esa afirmación es irrespetuosa. Son personas vivas que tienen su hogar aquí”, concluye.