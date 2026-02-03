El Comité Permanente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), ha expresado su solidaridad y cercanía espiritual al pueblo de Groenlandia, ante la creciente inestabilidad e incertidumbre geopolíticas.

Frente a la pretensión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible anexión o control de la isla, los obispos europeos afirman que el futuro de Groenlandia “debe ser decidido por el propio pueblo”, en pleno respeto de sus derechos, dignidad y aspiraciones.

La COMECE también hace referencia en su mensaje a las profundas consecuencias del cambio climático y los “persistentes retos sociales” a los que se enfrenta la isla, subrayando la importancia de defender “el derecho internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la integridad territorial del Reino de Dinamarca”.

También recuerdan las recientes declaraciones del Papa León XIV durante un encuentro con el cuerpo diplomático, en el que alertó que la “diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados”.

Para los obispos europeos esto “exige un compromiso renovado con enfoques pacíficos y cooperativos ante los retos globales”. Ante este escenario, exhortan a la Unión Europea a seguir actuando “como una fuerza unida, responsable, firme y generadora de confianza”.

Invitan asimismo a mantener fiel a sus valores fundamentales y a comprometerse “con la defensa de un sistema internacional basado en normas y un multilateralismo eficaz”.

Por último, encomiendan a Groenlandia, Dinamarca, Europa y la comunidad internacional a la intercesión de María, Reina de la Paz, y de San Ansgario, Apóstol del Norte.

“Que Dios conceda sabiduría a los líderes políticos y a todos aquellos que ocupan puestos de responsabilidad, para que trabajen incansablemente por el bien común, la justicia y la paz”, concluye el mensaje difundido este 3 de febrero.