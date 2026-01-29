El Papa León XIV recibió por primera vez en el Vaticano a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ejerce el cargo desde 2022 y fue reelegida en 2024.

El encuentro privado con el Santo Padre tuvo lugar en la mañana de este 29 de enero en el Palacio Apostólico del Vaticano. Posteriormente, la mandataria fue recibida en la Secretaría de Estado.

Al finalizar la audiencia, la política y abogada maltesa compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que agradeció al Pontífice “la claridad de sus intenciones y nuestras reflexiones compartidas sobre el avance de la paz a través del diálogo en Europa y en el mundo”.

Además de su visita al Vaticano, la agenda de Metsola incluye para este jueves una reunión con autoridades italianas y, por la tarde, su intervención en el evento “El legado de De Gasperi, en defensa de la libertad”, que tendrá lugar en el edificio del Parlamento Europeo en la Piazza Venezia de Roma.

La presidenta del Parlamento Europeo, quien ha manifestado el firme apoyo de la Unión Europea a Ucrania desde el inicio de su mandato, se reunió también con el Gran Maestre de la Orden de Malta, Frey John Dunlap, en el Palacio Magistral de Roma, a quien expresó su agradecimiento por la labor humanitaria de la Orden en situaciones complejas como las de Ucrania y Gaza.

Metsola, de 47 años, es la más joven de la historia en ocupar este cargo, pertenece al Partido Nacionalista de Malta y al grupo del Partido Popular Europeo (EPP) en el Parlamento Europeo.

