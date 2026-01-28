El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría determinar si la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos es legal.

En la ciudad francesa de Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo, se debate un caso presentado por la llamada Unión Atea de Grecia que busca erradicar las imágenes religiosas de los edificios públicos.

Los demandantes solicitaron en 2018 que se retirara una imagen de Jesús de la sala de audiencias durante un juicio relacionado con cuestiones religiosas, argumentando que su presencia comprometía la objetividad del tribunal y violaba su derecho a un juicio justo.

Además, el grupo de ateos alegaba que la presencia de estas imágenes violaba su derecho a la libertad de religión —ya que incluye la libertad de no pertenecer a ninguna religión—, así como su derecho a no ser discriminados por motivos religiosos.

La solicitud inicial para retirar el icono fue desestimada por el tribunal griego, al igual que una segunda petición presentada en 2019. En aquella ocasión, desde el tribunal se argumentó que la presencia del icono era “una práctica tradicional en un contexto de mayoría cristiano-ortodoxa y no violaba el derecho a un juicio justo”.

La organización ADF Internacional, que trabaja por la defensa de los derechos humanos, ha intervenido en el caso y alegado que los símbolos religiosos, incluyendo las obras de arte, iconos y otras imágenes cristianas que reflejan la historia y las tradiciones de un país, “no pueden ser suprimidos bajo una interpretación errónea de la libertad religiosa” ni en “nombre del pluralismo”, indican en un comunicado.

En este contexto, reiteran que el Tribunal “ha afirmado repetidamente que los símbolos religiosos, especialmente aquellos que forman parte del patrimonio de un país, no violan la libertad de religión ni el derecho a un juicio justo”.

En su escrito legal, presentado ante el Tribunal Europeo, ADF insiste en que cualquier principio de “neutralidad del Estado” no debería suponer una “hostilidad hacia el cristianismo”.

Asimismo, recuerdan la histórica tradición de exhibir símbolos religiosos en toda Europa como parte de su patrimonio histórico y cultural.

Como es el caso “de los crucifijos en instituciones estatales italianas; obras de arte religiosas en edificios judiciales históricos en Austria y España; o cruces en cada oficina gubernamental de Baviera, Alemania; mientras que en Francia los tribunales han reconocido que las imágenes religiosas ese permiten en edificios públicos cuando cumple un propósito cultural o histórico”.

ADF Internacional también recuerda un caso similar que tuvo lugar en Italia en 2011 sobre la exhibición de crucifijos en las aulas de escuelas estatales, y en el que también intervino. “En consonancia con los argumentos presentados, la Gran Sala del Tribunal sostuvo que un crucifijo, por sí mismo, no constituye adoctrinamiento ni interfiere con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión”, recuerdan en su nota de prensa publicada el pasado 16 de enero.

Adina Portaru, asesora principal de ADF International, remarca que “la exhibición de símbolos religiosos en los espacios públicos no es en absoluto incompatible con la ley de derechos humanos”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinará el caso en los próximos meses en base a las declaraciones de las partes e intervenciones de terceros recibidas, indica por último la organización.