El Obispo Michael Burbidge, de la Diócesis de Arlington (Virginia, Estados Unidos), ofreció orientaciones ante la “alarmante” crisis de salud mental, especialmente entre los jóvenes.

“Al hablar con mis párrocos, quedó totalmente claro que realmente hay una crisis en este momento en lo que respecta a la salud mental y el bienestar emocional, y de manera especial entre los jóvenes”, dijo a EWTN News en una entrevista sobre una reciente carta pastoral que publicó.

“El alcance y la magnitud de esta crisis son asombrosos”, señaló en la carta titulada “El Médico Divino y un enfoque cristiano de la salud mental y el bienestar”. Mons. Burbidge explicó que espera “ofrecer ánimo y orientación, a la luz de las enseñanzas de Cristo y del Evangelio, a todos los que desean afrontar y superar los desafíos del mundo moderno para la salud mental y el bienestar”.

Con la depresión como principal causa de discapacidad a nivel mundial, y con 1 de cada 5 adultos estadounidenses enfrentando problemas de salud mental cada año —según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, citada por el obispo—, dijo que “existe una verdadera necesidad pastoral de consejería en salud mental, y mis párrocos me dijeron que no tienen la experiencia que muchas familias necesitan”.

La importancia de consejeros con perspectiva cristiana

Muchos padres y matrimonios católicos buscan consejería, indicó, pero a menudo esta “no proviene de una comprensión cristiana o católica del mundo, donde las personas están orientadas hacia Dios, hacia relaciones humanas auténticas y al desarrollo de las virtudes”.

Comprender el mundo desde la fe es “el factor crucial —incluso en circunstancias donde tal fidelidad puede parecer desesperada, insensata o incluso absurda a los ojos del mundo—. La fe y la confianza en Dios se muestran como las claves para la salud y el bienestar duraderos de la humanidad”, escribió en su carta.

La fe, dijo a EWTN News, “nos ayuda a vislumbrar el cielo incluso ahora… Si eso no forma parte de la consejería que se ofrece, no traerá la sanación que buscamos”.

Sobre las iniciativas en su diócesis, el obispo señaló que hace aproximadamente un año creó una comisión de salud mental integrada por expertos en psicología, teología y consejería. Con su ayuda, espera publicar pronto una lista amplia de consejeros recomendados para los fieles católicos.

El P. Charles Sikorsky, LC, presidente de Divine Mercy University —una institución católica que ofrece posgrados en psicología y salud mental clínica— dijo a EWTN News que la psicología no puede abordarse adecuadamente sin “una visión cristiana, una visión católica de la persona”.

“Somos seres encarnados”, explicó, “por lo que debemos atender tanto la dimensión humana como la espiritual de la persona, que necesita ser tratada de forma integral”.

“La palabra ‘psique’ proviene del griego y significa alma. La psicología es la ciencia del alma, y Cristo es el Médico Divino. Cualquier forma de tratar a las personas que no incluya la totalidad de su vida interior y espiritual no funcionará. Si se reduce al ser humano solo a biología o experiencias, no funcionará”, añadió.

La falta de comunidad, un factor clave en la crisis

En su carta, Mons. Burbidge señaló la falta de comunidad como una causa importante de la crisis de salud mental.

“Debemos estar dispuestos a conectarnos con los demás. Hemos sido creados para la comunidad y encontramos propósito al cultivar relaciones auténticas y practicar virtudes como la compasión”, escribió.

“Como personas de fe, los cristianos tenemos una responsabilidad particular de enfrentar los estigmas que impiden buscar ayuda y de eliminar las barreras que mantienen a muchos atrapados en la soledad y el sufrimiento”, añadió.

El obispo explicó que en su diócesis han surgido iniciativas para fortalecer la comunidad, especialmente tras el aislamiento provocado por la pandemia de COVID-19.

“La gente aprendió rápidamente que estar aislado y no formar parte de una comunidad solidaria perjudica el crecimiento personal y afecta la salud mental”, dijo.

También mencionó un aumento de programas como estudios bíblicos, conferencias y actividades como That Man is You, un programa católico de liderazgo masculino.

Sikorsky coincidió en que la falta de vínculos y la soledad se agravan en una sociedad marcada por la “ruptura del matrimonio y la familia” y por el aislamiento tecnológico.

“Muchas personas tienen miedo de decir que necesitan ayuda”, afirmó. “Si la Iglesia es lo que debe ser, será un lugar donde experimentar pertenencia a algo más grande, donde las personas puedan sentirse amadas y comprendidas”.

El sufrimiento puede ser una cruz que conduce a la santidad

El obispo señaló que quienes sufren problemas de salud mental deben recordar que son hijos amados de Dios y que su dolor “no define quiénes son”.

“Eres hijo de Dios —eso nunca cambia—. No te identifiques con ese sufrimiento”, dijo.

Añadió que el sufrimiento no siempre desaparece, pero puede convertirse en un camino de crecimiento espiritual: “Puede ser la cruz que te conduzca a la santidad. Tal vez puedas recibir ayuda y aun así vivir una vida sana y equilibrada, incluso con ansiedad u otras luchas. Si causa algo de sufrimiento, puede unirse al del Señor”.

El P. Sikorsky coincidió: “Nuestra dignidad está arraigada en ser hijos de Dios. Tu dignidad es mucho más que tus luchas o dificultades”.

Mons. Burbidge es uno de los más recientes obispos estadounidenses en alertar sobre la creciente crisis de salud mental. En 2025, antes del Día Mundial de la Salud Mental, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos anunció nuevas acciones dentro de su Campaña Nacional Católica de Salud Mental.

“Como pastores, queremos enfatizar esto a quienes sufren enfermedades mentales: nada puede alterar ni disminuir la dignidad que Dios les ha dado. Son hijos amados de un Dios de sanación y esperanza”, afirmaron entonces los obispos.

Artículo publicado originalmente en EWTN News . Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.



