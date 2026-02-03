San John Henry Newman, proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa León XIV en noviembre de 2025, ha sido inscrito en el Calendario Romano General, estableciendo su memoria libre el 9 de octubre.

¿Qué implica?

Desde que el Papa Francisco lo canonizó en 2019, este santo converso y figura fundamental del Catolicismo ha sido venerado por toda la Iglesia cada 9 de octubre. Sin embargo, con su inclusión en el calendario universal, su memoria pasa a celebrarse en todo el mundo.

Hasta ahora, su celebración litúrgica se limitaba al ámbito local, en diócesis que tenían al santo como patrono o en comunidades vinculadas a su espiritualidad. Con el reciente decreto promulgado por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en nombre del Santo Padre, su memoria se propone para toda la Iglesia, y los sacerdotes de cualquier país pueden celebrarlo siguiendo los textos litúrgicos comunes.

El Cardenal Arthur Roche, prefecto del dicasterio vaticano, precisó en una nota explicativa difundida este 3 de febrero que este gesto tiene como objetivo “presentar su figura como un ejemplo extraordinario de la búsqueda constante de la verdad que ilumina y salva”.

Memoria universal con textos litúrgicos comunes

En su mensaje el cardenal también explica los textos litúrgicos y las lecturas bíblicas propuestas para celebrar la memoria de San John Henry Newman, subrayando cómo cada uno refleja aspectos de su vida y espiritualidad.

La Oración colecta, señaló, “nos revela la esencia del camino espiritual del Santo: Dios lo guió con su ‘luz amable’ hasta conducirlo a la paz de su Iglesia”.

La primera lectura, tomada del Libro del Eclesiástico, presenta a un hombre lleno del espíritu de inteligencia por voluntad del Señor, reflejando la sabiduría que caracterizó a Newman. Por su parte, el Salmo 39 (2 y 4ab, 7-10) pone de relieve su total docilidad a la voluntad de Dios, “incluso en las situaciones adversas”.

El pasaje evangélico de San Mateo (13, 47-52) recuerda que Newman “se hizo discípulo en búsqueda de la verdad de Dios”. Gracias a ello, se convirtió en un Doctor de la Iglesia capaz de “sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”.

Finalmente, en la Liturgia de las Horas se propone un pasaje tomado de la Apologia pro Vita Sua, en la que narra su experiencia de conversión al catolicismo.

Por último, el Cardenal Roche destaca que “sus aportes de gran relevancia teológica y eclesiológica” siguen inspirando el camino espiritual e intelectual de los fieles, mientras que “su constante búsqueda por salir de las sombras y de las apariencias y llegar a la plenitud de la verdad, siguen siendo un ejemplo luminoso para todo discípulo del Resucitado”.