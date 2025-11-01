Este sábado 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, el Papa León XIV proclamó Doctor de la Iglesia a San John Henry Newman. La Eucaristía, celebrada en la Plaza de San Pedro, congregó a miles de fieles de todo el mundo.

San John Henry Newman fue una de las figuras más destacadas de la Iglesia Católica en Gran Bretaña y un teólogo brillante, además de converso del anglicanismo, uno de los más influyentes de los últimos siglos.

Después de los ritos iniciales de la Misa, el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano, se presentó ante al Papa León para pedir formalmente que sea proclamado Doctor de la Iglesia, en el contexto del Jubileo de la Esperanza, leyendo una pequeña biografía del santo inglés.

El Santo Padre procedió a leer la fórmula de proclamación en latín. El Cardenal Semeraro agradeció al Papa y luego toda la plaza cantó el Gloria, también en latín.

En su homilía, León XIV expresó su alegría por declarar a Newman como Doctor de la Iglesia y copatrono, junto con Santo Tomás de Aquino, de todos los educadores. Cabe destacar que la ceremonia de este 1 de noviembre se enmarcó dentro del Jubileo del Mundo Educativo.

El Papa dijo que la “imponente estatura cultural y espiritual” del teólogo británico “servirá de inspiración a las nuevas generaciones, con un corazón sediento de infinito”. Además, resaltó que la vida de los santos da testimonio de “vivir apasionadamente en medio de la complejidad del presente”.

También aseguró que la esperanza es fundamental para las instituciones educativas, una “semilla indispensable” que debe vivirse, manifestarse y proponerse continuamente a los jóvenes. “Brillen hoy como haces de luz en el mundo”, dijo el Papa a los educadores.

Comentando el Evangelio del día, las Bienaventuranzas, el Santo Padre explicó que “son el camino y el mensaje de Jesús educador”, que quiere transmitir “una nueva visión de las cosas”. Las Bienaventuranzas, añadió, “no son una enseñanza más, son la enseñanza por excelencia”.

“Del mismo modo, el Señor Jesús no es uno entre tantos maestros, sino el Maestro por excelencia. Más aún, es el Educador por excelencia”, indicó León XIV.

Todos los cristianos estamos llamados a seguir las enseñanzas de Jesús, descubriendo en su vida “un horizonte de sentido” que ilumine “todas las formas de conocimiento”. Especialmente las escuelas y universidades, dijo el Papa, están llamadas a ser lugares de escucha y de práctica del Evangelio.

Entre el “legado perdurable” de Newman está la invitación a comprender que Dios nos ha creado con una misión específica:

“La vida se ilumina no porque seamos ricos, bellos o poderosos. Se ilumina cuando uno descubre en su interior esta verdad: Dios me ha llamado, tengo una vocación, tengo una misión, mi vida sirve para algo más grande que yo mismo”, explicó el Papa León.

Después de la Misa, el Santo Padre rezó el Ángelus y luego recorrió la Plaza de San Pedro, saludando y bendiciendo a la multitud.