Un día como hoy hace 75 años, el 1 de noviembre de 1950, el venerable Papa Pío XII vio en el Vaticano un fenómeno similar al “milagro del sol”, ocurrido el 13 de octubre de 1917 en Fátima, Portugal.

Ese día, el Papa Eugenio Pacelli proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo.

El Santo Padre compartió en un escrito que el "milagro del sol" lo vio ese día, el 30 y el 31 de octubre, y el 8 de noviembre del mismo año.

Según relató Andrea Tornielli en La Stampa en 2017, Pío XII escribió en una hoja que fue “sorprendido por un fenómeno, nunca hasta ahora visto por mí. El sol, que estaba todavía bastante alto, parecía como un globo opaco amarillento, circundado por un círculo luminoso”.

El sol, continuó el venerable Pío XII, “se movía ligeramente en el extremo, tanto girando como desplazándose de izquierda a derecha y viceversa. Pero dentro del globo se veían, con toda claridad y sin interrupción, movimientos muy fuertes”.

Este fenómeno lo vio mientras caminaba en los Jardines Vaticanos el 30 de octubre, en la víspera de la proclamación del dogma de la Asunción.

Esto lo consideró como una confirmación de lo que iba a hacer dos días después tras recibir sólo seis respuestas con algunas preocupaciones, de un total de 1.181 provenientes de todo el mundo, tras una consulta que se inició de forma reservada en 1946.

El episodio se repitió el 31 de octubre, el 1 de noviembre cuando proclamó el dogma y el 8 de noviembre, “y después ya no”.

El Pontífice escribió que intentó en otros días, a la misma hora de la tarde y en condiciones atmosféricas semejantes, “mirar el sol para ver si aparecía el mismo fenómeno, pero en vano; no pude mirarlo ni siquiera un instante, la vista quedaba inmediatamente deslumbrada”.

El milagro del sol de Fátima

El 13 de octubre de 1917 cuando miles de peregrinos se encontraban en Fátima (Portugal), se produjo el “milagro del sol”, llamado así porque se vio al sol temblar, en una especie de “danza”.

El suceso duró unos tres minutos y ocurrió luego de la última aparición de la Virgen María a los pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía.

Luego de una intensa lluvia, las oscuras nubes se abrieron y dejaron ver el sol, que según los testigos se veía como un disco de plata. Entonces, sus rayos tomaron diferentes colores y el sol pareció caer sobre las miles de personas, que se habían puesto de rodillas.

Además del milagro del sol, los pastorcitos dijeron haber visto imágenes de Jesús, la Virgen María y San José bendiciendo a la multitud. La Virgen se presentó como la Señora del Rosario.

