“Últimamente ha habido un cambio con respecto a Pío XII”, declaró el historiador William Doino a CNA, agencia en inglés de EWTN News. El pontífice de la época de la guerra ha sido a menudo vilipendiado, afirmó Doino, y añadió: “Pronto recibirá el debido reconocimiento” por sus esfuerzos para rescatar a judíos y otras personas perseguidas por nazis y fascistas hace más de 80 años.

Este año, Yom HaShoá, también conocido como el Día de Conmemoración del Holocausto, se celebró el 24 de abril en Estados Unidos e Israel, según el calendario lunar judío. En el resto del mundo, el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se celebra el 27 de enero.

Doino ha dedicado décadas a investigar el legado del Papa Pío XII y sus esfuerzos durante la guerra para rescatar a judíos, militares aliados y otras personas perseguidas por la ocupación nazi. Ha entrevistado a clérigos y diplomáticos que conocieron personalmente a Pío XII y que pudieron dar testimonio de primera mano. A diferencia de otros investigadores, Doino grabó estas entrevistas, que fundamentan sus informes sobre el pontífice.

También es coautor de La Guerra de Pío XII: Respuestas a los críticos de Pío XII. El editor del libro es el rabino David G. Dalin, quien señaló que judíos prominentes, como Albert Einstein, Golda Meir y el rabino jefe Yitgzhak HaLevi Herzog, elogiaron a Pío XII por salvar a miles de judíos.

Doino dijo que “una montaña de evidencia” proporcionada por investigaciones modernas y documentos recientemente revelados ofrecen nuevos conocimientos sobre el Papa Pío XII (Eugenio Pacelli), y sus críticos han pasado por alto sus esfuerzos. Sin embargo, Doino también dijo en una entrevista que la Iglesia debe enfrentar los “males cada vez mayores del antijudaísmo y el antisemitismo, que representan una grave amenaza para la comunidad judía en todo el mundo”.

Figuras católicas destacadas, como Pío XII, respondieron combatiendo estos peligrosos pecados y defendiendo a los judíos. "La dignidad dada por Dios y los derechos humanos fundamentales de cada ser humano deben ser respetados en todo momento; nuestra fe católica no exige menos", dijo.

William Doino (derecha) junto al expresidente del Colegio de Abogados Católicos, Peter H. Wickersham (izquierda). Al fondo, un retrato del Venerable Pío XII. Crédito: Martin Barillas/CNA.

Pío XII, al igual que sus predecesores, buscó ser neutral y trabajar por la paz. “No era sólo un diplomático afable. Estaba dispuesto a pensar con originalidad y a asumir riesgos”, aseguró Doino. Estaba sometido a una enorme presión, y los rescatadores corrían peligro de muerte. Muchos esfuerzos del Papa y de la Iglesia eran demasiado peligrosos para documentarlos, afirmó Doino, lo que representaba un desafío para los historiadores. Doino señaló que el clero vaticano recibía instrucciones orales del Papa para rescatar judíos.

Numerosos autores, incluido el periodista católico John Cornwell, han vinculado al Papa Pío XII con la destrucción de los judíos europeos. Cornwell argumentó que, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII legitimó el régimen de exterminio de Adolf Hitler. Cornwell lo acusó de antisemitismo y de buscar el engrandecimiento del papado. Sin embargo, existe abundante información que desmiente la narrativa de la indiferencia papal, o incluso su complicidad, en los crímenes.

Doino afirmó que Pío XII empleó medios diplomáticos y encubiertos para reprender a los nazis por su eugenesia y racismo, y para evitar la guerra. Pero los fascistas y los nazis no escucharon, afirmó Doino, “porque, como sabemos, los psicópatas y asesinos no escuchan a la gente honorable”. También señaló que Pío XI, predecesor de Pío XII, publicó en 1937 Mit Brennender Sorge, una encíclica que denunciaba el antisemitismo y el fascismo, la cual Pío XII confirmó.

Doino afirmó que las generalizaciones radicales sobre la Iglesia y el papado deberían descartarse, a pesar de que hubo casos específicos de clérigos y laicos europeos antisemitas que apoyaron al Eje. Doino también confirmó que el papa ayudó activamente a la resistencia antinazi y buscó derrocar a Adolf Hitler.

Doino afirmó que los investigadores deben ir más allá de los archivos del Vaticano para documentar los esfuerzos de Pío XII. Comentó que en Myron Taylor: The Man Nobody Knew (Myron Taylor, el hombre que nadie conocía), el autor C. Evan Stewart reveló en 2023 que Taylor, el representante oficial de Estados Unidos ante la Santa Sede, se enteró de que el papa, en una famosa reunión de 1940 con el diplomático nazi Joachim von Ribbentrop, exigió que se permitiera a dos representantes del Vaticano visitar Polonia para documentar las atrocidades nazis cuando se enteró de que los judíos estaban siendo perseguidos. El alemán admitió que los judíos estaban siendo exterminados y luego rechazó la petición papal. "Esto demuestra que Pío XII defendió a los judíos", afirmó Doino, y desmiente las afirmaciones en contrario.

A los críticos de Pío XII les cuesta demostrar que fuera antisemita o indiferente ante la difícil situación de los judíos europeos. “Lo que hacen es intentar vincularlo con otros funcionarios que, lamentablemente, eran antisemitas o antijudíos. Pero incluso en esos casos, Dios obró en ellos. Algunos antisemitas, al enfrentarse a los horrores nazis, cambiaron o permitieron que su compasión humana trascendiera sus intolerancias para poder rescatar a los judíos”, dijo.

Se sabe que el arzobispo Angelo Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, rescató a miles de judíos mientras ejercía como diplomático papal en Turquía y Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. El arzobispo Clemens August Graf von Galen de Münster (Alemania) protestó contra la eutanasia nazi en 1941.

“Esto no habría sucedido si el Papa Pío no los hubiera autorizado. Se hizo bajo sus órdenes e inspiración”, dijo Doino. “Separar las acciones de Roncalli de las del Papa es incorrecto”.

Doino afirmó que quienes critican los horrores del Holocausto deberían ser humildes y receptivos a la verdad, y seguir los hechos adondequiera que los conduzcan. Señaló que el historiador P. Hubert Wolf, crítico agudo de Pío XII, ha pedido desde entonces una reevaluación del legado del papa basándose en nueva documentación.

Documentos del Vaticano revelados por el archivista papal Johan Ickx revelan en Le Bureau — Les Juifs de Pie XII (La Oficina — Los judíos de Pío XII), publicado en 2020 y basado en una década de investigación, que el Papa buscó constantemente la paz y creó una oficina para salvar a personas en peligro.

Ickx dijo: “Creo que hay 2.800 casos, existe una lista equivalente a la de Schindler, una ‘lista de Pacelli’; me pregunto cómo es posible que la Santa Sede nunca la haya publicado”. Durante la ocupación alemana de Italia, el 81% de los 39.000 judíos en Italia se salvaron.

Suzanne Brown-Fleming, del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, explicó, por ejemplo, en una conferencia celebrada en Roma en octubre de 2023 que, antes del Concilio Vaticano II, muchos católicos consideraban a los judíos y al judaísmo “algo peligroso, algo diferente”. Pero muchos lucharon contra estos prejuicios y salvaron a judíos “a veces a costa de sus vidas”.

Entre los rescatadores, afirmó, se encontraban quienes inspiraron el Concilio Vaticano II, como el Papa Juan XXIII, quien lo inauguró. Añadió que laicos, parroquias, seminarios, órdenes religiosas e instituciones papales albergaban judíos, creando identidades falsas e introduciéndolos clandestinamente en Suiza a pesar de la amenaza de muerte.

