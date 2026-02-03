Cada día, a las 20:00 horas, una gran campana resuena en la localidad italiana de San Remo en memoria de los niños abortados en el vientre materno.

Esta iniciativa forma parte de “La voz de los no nacidos”, un proyecto que se inició en Polonia en 2020 de la mano de la Fundación “Sí a la Vida”. Desde entonces, estas campanas han repicado en diferentes países del mundo e incluso han sido bendecidas por los pontífices.

Actualmente hay campanas en países como Polonia, Ucrania, Ecuador y Zambia, y cada vez son más las naciones interesadas en esta iniciativa que pretende dar voz a los que desgraciadamente ya no la tienen.

Entre ellos se encuentra el Obispo de Ventimiglia-San Remo, Mons. Antonio Suetta, quien ha defendido con valentía esta iniciativa a pesar de la firme oposición del concejal y otros miembros del sindicato italiano.

La primera campanada desde el campanario de Villa Giovanna d’Arco en San Remo, sede de la diócesis, sonó el pasado 28 de diciembre de 2025, memoria litúrgica de los Santos Mártires Inocentes.

Desde entonces, el prelado italiano ha sido objetivo de numerosos ataques, especialmente del Partido Democrático y de la izquierda, como el consejero regional Enrico Ioculano, el concejal municipal Eduardo Verda y la representante de Ventimiglia Progressista, Maria Spinosi.

A pesar de la ofensiva y de la persistente campaña en contra de este gesto en defensa de la vida, Mons. Suetta se ha mantenido firme y continuado cada día con su propósito de recordar a los niños no nacidos.

Frente a la polémica, el obispo recordó en declaraciones a la asociación italiana Pro Vita e Famiglia que “el aborto no es un derecho”, sino un delito. Señaló además que quitar la vida a los niños en el vientre materno “no es una conquista de la civilización”, sino un drama, y reiteró que el aborto no constituye una solución a los problemas.

El obispo de Ventimiglia-San Remo indicó que la campana ha sido bien recibida y apreciada por parte de los fieles. Además, precisó que se bendijo en 2022 y que hasta ahora no ha podido colocarse por cuestiones prácticas.

“Lamentablemente existe una cierta sordera respecto a este tema porque hoy se deja uno condicionar mucho por lo políticamente correcto, además de una gran confusión generalizada”, reiteró Mons. Suetta.

Además, indicó que muchas personas “consideran que si una práctica está permitida por la ley del Estado, entonces automáticamente se vuelve legítima, y precisamente este es el objetivo de la iniciativa: aportar una palabra diferente respecto a lo que se quiere imponer a la opinión pública”.

El nombre de Mons. Antonio Suetta también resonó con fuerza hace unos años después de denunciar con valentía la profanación del Sacramento del Bautismo que tuvo lugar durante el conocido festival de San Remo en 2022.

En aquella ocasión, condenó la “profanación de los signos sagrados de la fe católica” y alentó a los católicos a “reparar con la oración, dar buen testimonio de vida y denunciar con valentía”.