En una victoria para el movimiento provida de Irlanda, la Cámara Baja frenó la aprobación de un proyecto de ley que buscaba ampliar el acceso al aborto en el país.

La moción —rechazada por 73 votos en contra y 71 a favor— pretendía eliminar el plazo obligatorio de tres días para abortar una vez hecha la solicitud. Proponía además modificar la legislación vigente para permitir el aborto hasta las 22 semanas de embarazo y ampliar su acceso en casos de anomalías fetales que pudieran provocar la muerte del bebé antes de su nacimiento o pasado un año.

El proyecto de ley fue presentado antes de las últimas elecciones generales de noviembre de 2024 por el partido People Before Profit y finalmente fue desestimado este jueves 18 de diciembre en una de las votaciones más reñidas del Dáel Éireann, la cámara baja de Irlanda.

El aborto se legalizó en Irlanda en 2018 con la aprobación de la Ley de Salud sobre la regulación de interrupción del embarazo, que permite acabar con la vida del hijo por nacer hasta las 12 semanas de gestación y prevé una ampliación del plazo en casos de anomalía fetal letal.

Tras su aprobación, la Iglesia en Irlanda expresó su rechazo a esta ley y afirmó que “es esencial para nosotros, como Iglesia, que se preocupa apasionadamente por el don de la vida y desea apoyar tanto a las madres como a sus hijos no nacidos, buscar mejores maneras de responder a esta nueva y muy desafiante realidad”.

Una pausa breve pero necesaria

Fue en 2023 cuando el Gobierno irlandés anunció su intención de revisar la legislación para ampliar el acceso al aborto, eliminando los tres días de reflexión obligatorios tras la solicitud, una propuesta que acaba de ser rechazada.

En aquel momento, los obispos irlandeses subrayaron la importancia de mantener este breve periodo de espera, señalando que “la evidencia indica que más de una cuarta parte de las mujeres no regresaron para completar el aborto”.

Además, denunciaron que desde 2019 hasta 2021, por cada diez nacimientos se abortó a un bebé en el país. En 2022, los abortos aumentaron en un 25% y el 98% de todos los abortos realizados se produjeron en las primeras doce semanas del embarazo.

“La Ley no exige que se justifique un aborto en las primeras doce semanas de embarazo. El Estado no pregunta por qué tantas mujeres buscaron un aborto. En lo que respecta a la revisión, es como si las mujeres no existieran; sus circunstancias no se discuten”, denunciaron los prelados.

También defendieron la objeción de conciencia de los médicos y recordaron que casi el 90% no participan en la prestación de servicios de aborto temprano. Ante el propósito de crear una ley más permisiva, los obispos invitaron a las personas de fe a compartir sus valores provida, a apoyar a las mujeres y a unirse en oración por la vida.