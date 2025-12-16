El Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, abogó por crear una alianza por la vida y la familia que ejerza “una presión moral y política para que el drama del aborto no sea naturalizado”

En su última carta pastoral quincenal, titulada Del asombro a la alianza, Mons. Argüello afirma que, en el tramo final del Jubileo de la Esperanza, “somos convocados de nuevo a sellar una alianza que haga visible la esperanza, una alianza que convoque a la esperanza y a los frutos de vivir con esperanza”.

Esta alianza en favor de la esperanza, señaló el prelado, “se concreta en la familia y en la vida”, y por ello debe resaltar “el valor de la vocación al matrimonio” y cultivar la preparación del sacramento, no sólo por parte de los esposos, sino de toda la comunidad.

Respecto de la vida humana, la alianza debe tener varias expresiones, entre ellas “significar el valor de la maternidad y la paternidad” y ayudar a los padres "a que puedan acoger a sus hijos y educarles", a pesar de las dificultades que afrontan.

La alianza por la vida y la familia debe, por tanto, “animar a los poderes públicos, a las diversas administraciones a poner en marcha políticas en favor de la vida, medidas que puedan asegurar a los esposos la vivienda, las condiciones económicas mínimas para poder acoger a los hijos, las ayudas que sean precisas en el campo educativo o en el campo sanitario”.

“No podemos esconder el drama del aborto”

El Arzobispo de Valladolid subraya que, en esta alianza “no podemos esconder el drama del aborto”, más si se tiene en cuenta que hay más de 100.000 al año "cuando el déficit que tenemos de crecimiento vegetativo es de poco más de esa misma cifra”, un hecho que ha calificado de “verdadero drama social”.

En ese sentido, animó a plantearse “cómo ayudar a las madres embarazadas que dudan si acoger la nueva vida o no, a que puedan acoger esta vida, a que puedan luego educarla y, sino es así, a promover políticas en favor de la adopción, en todo caso de la acogida de la nueva vida”.

El Arzobispo de Valladolid recuerda que “esta alianza en favor de la vida nos pide a todos nosotros una presión moral y política para que el drama del aborto no sea naturalizado, no sea normalizado, sino que siga teniendo para nosotros una llamada de atención”.

En ese sentido, insiste en que “estamos llamados a unir oración, compromiso social y político y ayuda concreta, solidaridad concreta y real en favor de estas mujeres embarazadas, también de su esposo, padre de la nueva criatura".

“Que el asombro ante el Niño y la adoración del Niño empujen nuestras vidas para que sellemos esta alianza por la esperanza, esta alianza en favor del matrimonio, de la familia y de la vida”, expresó el arzobispo, antes de concluir deseando Feliz Navidad a sus diocesanos.