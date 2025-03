El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Luis Argüello, inauguró este lunes la 127ª Asamblea Plenaria con un análisis profundo sobre la creciente secularización en España, señalando que ha terminado la época en que se podía afirmar "soy católico porque he nacido en España"

“Ha pasado la época, asentada durante siglos, en la que decíamos: Soy católico porque he nacido en España”, dijo Mons. Argüello, una situación que, según él, plantea la necesidad de no dar por supuesta la conversión ni la iniciación cristiana en la sociedad actual.

Durante su discurso, el arzobispo de Valladolid destacó la preocupante situación de las 23.000 pilas bautismales distribuidas en las 22.921 parroquias del país, muchas de las cuales "no tienen agua" por falta de comunidad cristiana que pueda "ayudar al Espíritu Santo a engendrar nuevos cristianos", mientras que en zonas más pobladas existe "una conciencia muy débil de la responsabilidad que supone la pila de bautismo".

Este panorama representa un "desafío grande, cuantitativo y cualitativo" que requiere discernimiento, especialmente considerando que en numerosas parroquias rurales ya no es posible celebrar la eucaristía dominical, mientras que en las grandes ciudades existe un notable contraste de horarios y celebraciones según los barrios.

La dificultad de “transformar la emoción en virtud”

Ante este panorama, el Arzobispo de Valladolid añadió que “nunca se ha podido ser cristiano solo” y por ello se hace especialmente importante la tarea de promover comunidades “donde vivir la formación integral del corazón”.

En este sentido, subrayó la existencia de algunas realidades pujantes (retiros de Emaús, Effetá, Bartimeo, Proyecto Amor Conyugal, retiros de vida en el Espíritu, Hakuna, etc.) que “provocan un impacto y la invitación a continuar” pero que se encuentran ante la dificultad de “transformar la emoción en virtud, para encontrar cauces concretos de crecimiento que vayan más allá de recrear el impacto recibido”.

El riesgo de acabar siendo “muy gubernamentales”

En el plano de la acción social y caritativa de las entidades católicas, Mons. Argüello realizó una llamada de atención. “Hoy corremos el riesgo de que nuestras organizaciones, tan dependientes del Estado del bienestar, sus reglas y subvenciones para el tercer sector, ofrezcan de una manera débil la novedad del amor cristiano y sean fácilmente confundidas con ONG [Organizaciones No Gubernamentales] muy gubernamentales”, afirmó.

“Lo mismo puede ocurrirnos en nuestras empresas educativas o del mundo de la comunicación”, agregó.

La aportación del “Papa venido del sur”

A lo largo de su discurso, Mons. Argüello consideró que la preocupación por la salud del Papa Francisco se ha transformado en un reconocimiento de su pontificado: “Hemos recordado la sorprendente aportación a nuestra vida eclesial del Papa venido del sur, con el amor de Jesús en su corazón y la solicitud por anunciar el Evangelio a los pobres en cada palabra y en cada gesto”.

En este sentido, subrayó que “resuenan, en las dificultades actuales de su voz, la invitación a la alegría como fuerza movilizadora para ser Iglesia en salida, que pide la conversión pastoral para vivir una comunión misionera que acoja a todos, todos, todos para ofrecerles la misericordia del Señor”.

Despedida del Nuncio Apostólico, Mons. Bernardito Auza

Al inicio de su intervención, Mons. Argüello tuvo palabras de reconocimiento a Mons. Bernardito Auza, a quien agradeció “el trabajo realizado en estos cinco años de estancia en España”, haciendo hincapié en que “muchos de los aquí presentes hemos recibido por su mediación la encomienda episcopal que el Santo Padre nos ha hecho”.

Estas palabras, junto a la expresión de los mejores deseos en su nueva ocupación como Nuncio ante la Unión Europea, arrancaron el único aplauso en mitad del discurso del presidente de la CEE.

Mons. Auza, agradeció las palabras de despedida y expresó durante su turno de palabra que ha compartido “alegrías y penas de la sociedad y de la Iglesia española” y que, a lo largo de cinco años y medio “con el deseo de conocerles y servirles siempre, en nombre del Santo Padre, me he esforzado en acudir donde se me ha llamado”.

De su paso por las diferentes diócesis españolas, “de Covadonga a Granada”, subrayó que las cofradías y hermandades le recuerdan “cuánto es de andaluza la Iglesia en Filipinas, especialmente durante la Semana Santa”.

Protesta por la resignificación del Valle de los Caídos

A las puertas de la Casa de la Iglesia en Madrid se ha concentrado durante toda la mañana un grupo de unas 50 personas que han protestado al entender que la Conferencia Episcopal Española está colaborando con los planes de “resignificación” del Valle de los Caídos.

Alguno de los presentes llevó pancartas con el lema “Cobo Judas”, en alusión al Arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobo, y corearon lemas como “obispos traidores, sois profanadores”.

Cerca de la sede de la Conferencia Episcopal Española se han realizado pinturas en la pared con lemas como “CEE traidores”, “El valle no se toca”, “Obispos vendéis a Cristo por 30 monedas” y “Traición a los mártires”.