El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó la opinión del presidente de la Conferencia Episcopal Española sobre el bloqueo institucional de Ejecutivo después de que pidiera elecciones, moción de confianza o de censura.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, Mons. Argüello reiteró que, ante la actual situación de Gobierno, señalado por numerosos casos de corrupción y sin apoyos para aprobar en el Congreso los presupuestos generales del Estado, caben tres opciones contempladas en la Constitución: “Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

No es la primera vez que Mons. Argüello hace estas valoraciones, pero sí la primera en la que Sánchez replica directamente al Arzobispo de Valladolid sobre esta cuestión.

Lo hizo en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Extremadura, región en la que se celebrarán elecciones el próximo 21 de diciembre.

Pedro Sánchez replicó a Mons. Argüello que cabe una cuarta opción, la de "respetar el resultado electoral, aunque no te guste”, antes de animar al prelado a convertirse en candidato electoral y afirmar que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país”.

El tiempo en el que los obispos interferían en la política se acabó cuando empezó la democracia en este país. pic.twitter.com/ObdJV076nh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 14, 2025

Las más leídas 1 2 3 4 5

A estas palabras del presidente del Gobierno, siguieron dos reacciones de parte de la Iglesia. La Oficina de Información de la CEE defendió en X que “el hecho mismo de que los medios pregunten a la Iglesia su opinión sobre la actualidad desmiente que la Iglesia deba ser un agente ausente de la vida pública y la opinión social. Ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública ni dar entrevistas”.

El hecho mismo de que los medios pregunten a la Iglesia su opinión sobre la actualidad desmiente que la Iglesia deba ser un agente ausente de la vida pública y la opinión social.

Ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública ni dar entrevistas. — Of. Información CEE (@prensaCEE) December 14, 2025

Por su parte, Mons. Argüello, en la misma red social, afirmó: “Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”.

Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la

educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y

el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral. — Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) December 14, 2025