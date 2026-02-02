El Arzobispo Paul Coakley afirmó que la inmigración sigue siendo una "prioridad muy alta" para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

En una entrevista del 30 de enero con "EWTN News In Depth", Mons. Coakley habló sobre "los disturbios que se están produciendo en nuestras ciudades, en particular en Minneapolis, y el brote de violencia" tras la reciente muerte de Alex Pretti, el hombre asesinado a tiros el 24 de enero por agentes federales.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El incidente marcó la segunda muerte a manos de agentes federales en la ciudad. Renee Good fue asesinada a tiros el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Tras la muerte de Pretti, Mons. Coakley hizo un llamado a sus hermanos obispos y sacerdotes de todo el país para que ofrecieran una Hora Santa por la paz.

"Creo que, en vista de la ira y las reacciones violentas que se están produciendo... nos sentimos impulsados ​​a intentar cambiar el tono de las conversaciones y a llamar a la gente, no necesariamente a evitar cualquier tipo de testimonio público, sino a llamar a la gente a dar testimonio mediante la oración", dijo.

El llamado es a “traerlo todo al Señor en la Sagrada Eucaristía, a pedir la gracia y la presencia de Dios, su valentía y su guía mientras abordamos situaciones muy difíciles y desafiantes sobre el terreno", dijo.

El debate actual sobre el ICE y las fuerzas del orden "es un problema que simplemente no podemos evitar", dijo Mons. Coakley. La situación está "afectando a mucha gente, tanto migrantes como inmigrantes, pero también a las fuerzas del orden".

Las más leídas 1 2 3 4 5

También está afectando a “personas que se preguntan, cuestionan en su corazón y mente, cuál es la respuesta adecuada para los católicos, los cristianos y las personas de buena voluntad ante una situación casi sin precedentes”.

La aplicación de las leyes migratorias es “una alta prioridad… para todos nosotros, como quedó claro en el mensaje especial que emitimos en noviembre en nuestra asamblea de otoño. Creo que fue un mensaje aprobado casi por unanimidad por los obispos estadounidenses”, dijo.

Colaborando con líderes nacionales

Mons. Coakley se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el 12 de enero, donde abordaron temas de inmigración, incluyendo el retraso en la tramitación de visas para trabajadores religiosos.

“Una de las conclusiones que percibimos casi inmediatamente después de esa reunión fue el alivio que se otorgó para la visa R-1 a los numerosos trabajadores religiosos que laboran en todo nuestro país y que enfrentaban verdaderos obstáculos para renovar sus visas y dotar de personal a nuestras parroquias, como sacerdotes, religiosas y trabajadores religiosos en todas partes”, dijo Mons. Coakley.

La administración “escuchó y oyó, y estoy satisfecho, al menos en este punto, con el progreso que hemos logrado hasta ahora”, dijo el arzobispo. “Por supuesto, discutimos otros asuntos durante el tiempo que pasé con él, incluyendo una reforma migratoria significativa”.

Si bien los ciudadanos y líderes de todo Estados Unidos están al tanto de la situación en desarrollo en Minneapolis, Mons. Coakley dijo que estaría “muy sorprendido” que la situación no estuviera también en el radar del Papa León XIV.

“Creo que se mantiene bastante bien informado sobre lo que sucede aquí en Estados Unidos, siendo su tierra natal, por supuesto. Pero ha atraído la atención y la cobertura mundial. Por lo tanto, debe estar en la mira del Papa León y ser motivo de preocupación para él también”, dijo.

Un llamado a la oración y la acción

Mons. Coakley ha calificado previamente la situación como un momento de “miedo y polarización”. En la entrevista, analizó con más detalle cómo el país llegó a su estado de división y qué pueden hacer los fieles al respecto.

“No creo que sea algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Creo que llevamos años yendo en esta dirección”, dijo. “Pero creo que llegamos aquí por miedo. Creo que el miedo es una herramienta del enemigo de nuestra naturaleza humana, como San Ignacio de Loyola describiría a ‘el maligno’”.

“Él estaba intentando ponernos unos contra otros, hacernos ciegos a la dignidad de nuestros hermanos y hermanas y a la dignidad que Dios nos dio, creados a su imagen y semejanza”, dijo.

Para combatir la situación, Mons. Coakley animó a las parroquias de todo el país a convocar una Hora Santa y a “acudir al Señor, buscar su gracia y su guía”. También instó a la gente a “tener cuidado de dónde obtenemos nuestra información”.

“Porque sospecho que hay algunos medios que se aprovechan de estos miedos y debemos evitar convertirnos en peones de ese tipo de manipulación de la información y los hechos, y realmente empezar por acudir al Señor en oración, buscando su gracia y su guía”, afirmó.

Los fieles de Minneapolis tienen miedo

En una entrevista posterior con “EWTN News In Depth” el 30 de enero, el padre jesuita R.J. Fichtinger, sacerdote en Minneapolis, compartió que los fieles de la zona tienen miedo.

Existe “un cansancio generalizado, una frustración generalizada en nuestra comunidad al no sentir que tenemos nuestra propia iniciativa, nuestra propia capacidad para responder a las diversas necesidades”, dijo.

En un momento de desacuerdo, el P. Fichtinger aconsejó a los fieles “hacer lo que hizo Jesús” y “orar”.

“Creo que el primer paso es, de hecho, la oración intencional. El segundo es separar a las personas de las acciones. Eso puede ser muy difícil, pero ese sentido en el que reconocemos que podemos juzgar las acciones injustas”, dijo.

“La realidad es que nuestro mundo es complicado y creo que debemos redescubrir ese arte de tener conversaciones difíciles y difíciles”, dijo.

Mientras los obispos llaman a la oración y a las Horas Santas, el P. Fichtinger dijo: “No conozco mejor manera de dirigirnos al Señor en oración que en la adoración, en paz y en oración, en el hermoso silencio que la adoración y la bendición pueden brindar”.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.