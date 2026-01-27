Líderes católicos nacionales y de Minnesota piden calma, moderación y respeto por la dignidad humana después de que agentes federales mataran a dos ciudadanos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó la Operación Metro Surge en diciembre para arrestar y deportar a personas por violaciones migratorias. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades han arrestado a más de 3.000 personas por cargos migratorios durante esta misión.

Durante la operación se han producido tres tiroteos con agentes involucrados, dos de los cuales resultaron en la muerte de los ciudadanos de Minneapolis, Renee Good y Alex Pretti.

El Arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), emitió un comunicado el 25 de enero, al día siguiente de la muerte de Pretti. Los comentarios de Mons. Coakley no hicieron referencia directa al incidente ni mencionaron el nombre de Pretti.

El Arzobispo Coakley citó las palabras que el Papa León XIV pronunció antes del rezo del Ángelus ese domingo: “El Evangelio debe ser proclamado y vivido en todo contexto, sirviendo como fermento de fraternidad y paz entre todas las personas, culturas, religiones y pueblos”.

El prelado afirmó que, teniendo presentes las palabras de León XIV, “insto en mi oración a la calma, la moderación y el respeto por la vida humana en Minneapolis y en todos aquellos lugares donde la paz se ve amenazada”.

“Las autoridades tienen la responsabilidad especial de salvaguardar el bienestar de las personas al servicio del bien común”, declaró Mons. Coakley.

“Como nación debemos unirnos en el diálogo, alejándonos de la retórica deshumanizante y de los actos que amenazan la vida humana”, añadió. “En este espíritu, en unidad con el Papa León, es importante proclamar: ‘¡La paz se construye sobre el respeto a las personas!’”.

“Organización sin ley”

El Arzobispo de Newark, Cardenal Joseph Tobin, fue un paso más allá. Exigió la desfinanciación total del ICE y pidió a los católicos que se pusieran en contacto con sus legisladores para pedirles que se opusieran a su financiación en el proyecto de ley de asignaciones que se está negociando en el Congreso para evitar un cierre del gobierno.

El purpurado hizo estos comentarios durante una vigilia de oración interreligiosa virtual, llevada a cabo por la organización sin fines de lucro Faith in Action, dedicada a la defensa de los migrantes.

“Pedimos por el amor de Dios y por el amor a los seres humanos, que no pueden separarse, que votemos en contra de renovar la financiación de una organización tan sin ley”, dijo el Cardenal Tobin.

Un portavoz del DHS, que abarca al ICE, no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones.

Líderes católicos de Minnesota instan a la “paz en tiempos de conflicto”

La declaración de la USCCB llega dos días después de que Jason Adkins, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Minnesota (MCC), firmara una carta abierta a los líderes electos federales, estatales y locales, instando a la “paz en tiempos de conflicto”.

La carta abierta fue firmada por la MCC —que representa a los obispos católicos del estado—, el grupo evangélico Transform Minnesota y el grupo judío Consejo de Relaciones Comunitarias Judías de Minnesota y las Dakotas. La misiva llegó 16 días después de la muerte de Good y un día antes de la de Pretti.

En la carta, los líderes religiosos manifiestan que están "alarmados por las historias de los muchos residentes de Minnesota (ciudadanos e inmigrantes) que han sufrido bajo [la operación]" y están "preocupados por el impacto que esta crisis está infligiendo en las relaciones de confianza que deben existir entre las fuerzas del orden y las comunidades que han jurado proteger".

"Los factores que impulsan esta crisis son complejos, como nuestro deficiente sistema de inmigración", dice la carta. “Sin embargo, a pesar de las profundas diferencias dentro de nuestras comunidades y, en general, en nuestra nación, sobre la política migratoria, todos nuestros funcionarios electos comparten la obligación moral de proteger la dignidad humana, preservar la paz civil y reducir el riesgo de que más personas sufran daños o incluso sean asesinadas antes de que esta crisis actual termine”, añade.

Los líderes religiosos pidieron a los funcionarios de todos los niveles de gobierno que “se unieran y trazaran una salida a esta crisis” y proporcionaron una lista de sugerencias que, según creen, podrían ayudar a reducir la tensión.

Algunas sugerencias incluyen una mejor coordinación entre las fuerzas del orden federales y estatales “para remover a las personas peligrosas de nuestras calles”, pero también “para restringir la aplicación de las leyes migratorias contra los inmigrantes indocumentados que cumplen la ley y quienes buscan vías legales que nuestro propio gobierno ha creado”.

También instaron a respetar “los derechos civiles y humanos de los inmigrantes indocumentados y ciudadanos” y a “proteger a los más vulnerables que temen trabajar, ir a la escuela o incluso cubrir las necesidades básicas”. La solicitud final fue restablecer “la seguridad y la calma en nuestras calles, lugares de trabajo, especialmente en lugares de refugio como escuelas y lugares de culto”.

La Fundación Comunitaria Católica de Minnesota también reabrió su Fondo de Ayuda Católica de Minnesota (MCRF) para apoyar a las parroquias y escuelas católicas que “han dado un paso al frente para responder al aumento de las necesidades en sus comunidades” durante la operación.

En una carta de recaudación de fondos, la MCRF señaló que las parroquias y escuelas “están brindando asistencia caritativa básica, presencia pastoral y apoyo de emergencia a corto plazo a las personas y familias a las que sirven”, pero enfrentan dificultades económicas.

"Las parroquias y las escuelas suelen estar en primera línea en momentos como estos", declaró. "Si bien continúan con su misión y ministerio, estos esfuerzos esenciales pueden generar una mayor presión financiera y organizativa sobre las parroquias y escuelas católicas que ya trabajan con recursos limitados".

Mons. Etienne hace un llamado a una sociedad de "verdad, justicia y paz"

En medio de lo que llamó "estos tiempos turbulentos", el Arzobispo de Seattle, Mons. Paul D. Etienne, emitió una carta pastoral con un llamado a “una sociedad bien ordenada, arraigada en la verdad, la justicia y la paz”.

La carta no trataba específicamente sobre inmigración, pero afirmaba que “el auténtico respeto por la vida también se extiende a los refugiados y migrantes”, así como a los no nacidos, los ancianos, quienes sufren discriminación, los pobres y los necesitados.

“El amor al prójimo comienza aquí: al ver a Cristo en cada persona y responder con reverencia y compasión”, dijo Mons. Etienne. “Lo practicamos a diario en la forma en que tratamos a una persona sin hogar, en cómo nos hablamos y en cómo respondemos a nuestros vecinos, incluso a aquellos que parecen ser rechazados por la comunidad en general”.

Publicado originalmente en EWTN News . Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.