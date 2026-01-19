El Obispo de Winona-Rochester, Mons. Robert Barron, llamó a los funcionarios federales de inmigración a enfocarse en la deportación solo de criminales graves y, al mismo tiempo, exhortó a los manifestantes en EE. UU. a “cesar de interferir” con la labor de los agentes migratorios.

El llamado del obispo se produce en medio de una creciente tensión nacional a raíz de las deportaciones masivas y de la muerte de una ciudadana estadounidense en Minneapolis.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Barron emitió el comunicado el 18 de enero a través de X. Originario de Chicago, fue nombrado obispo de la diócesis del sur de Minnesota en 2022.

El prelado hizo estas declaraciones mientras funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúan con deportaciones reforzadas de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país. El esfuerzo de deportación masiva es una parte central de la política interna del presidente Donald Trump en su segundo mandato.

Las tensiones se intensificaron considerablemente el 7 de enero, cuando un agente de ICE disparó y mató a Renee Good, de 37 años, en Minneapolis, mientras aparentemente participaba en una protesta contra las acciones de ICE en la ciudad.

Good había bloqueado parcialmente una calle con su automóvil y fue abordada por agentes de ICE, quienes le ordenaron salir del vehículo; cuando intentó huir acelerando, presuntamente atropelló al agente de ICE Jonathan Ross con su auto. Ross respondió disparándole y causándole la muerte. El hecho generó indignación a nivel nacional y grandes protestas en todo el país.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Hay una salida”

Barron, quien interviene con frecuencia en asuntos católicos y de la vida pública, dijo en X que su “corazón está destrozado” por la “violencia, represalias, amenazas, protestas, profunda desconfianza mutua, agitación política [y] miedo” que se han extendido por Minnesota en las últimas semanas.

Al ofrecer “una propuesta modesta” para resolver “este estado de cosas insoportable”, Barron instó a las autoridades migratorias a “limitarse, al menos por el momento, a detener a personas indocumentadas que hayan cometido delitos graves”.

“Los líderes políticos deberían dejar de avivar el resentimiento contra los agentes que se esfuerzan por hacer cumplir las leyes del país”, continuó. “Y los manifestantes deberían dejar de interferir con el trabajo de ICE”.

Mientras tanto, los estadounidenses “deben dejar de gritarse unos a otros y de demonizar a sus oponentes”.

“Donde estamos ahora es insostenible. Hay una salida”, afirmó el obispo.

Minneapolis es solo el más reciente foco de tensión dentro del persistente malestar nacional por las acciones del gobierno federal en materia migratoria, un tema que ha afectado a la Iglesia Católica en Estados Unidos de múltiples maneras.

Varios obispos estadounidenses han concedido dispensas de la Misa a quienes temen ser arrestados y deportados, entre ellos la Arquidiócesis de Nueva Orleans, la Diócesis de San Bernardino y muchas otras.

En diciembre de 2025, agentes de ICE arrestaron a un empleado de una iglesia católica en Minnesota y luego vigilaron la parroquia, después de lo cual el párroco afirmó que los agentes estaban “aterrorizando” a los habitantes locales “solo con su presencia”.

Los líderes de la Iglesia han intentado de forma reiterada acercarse a los inmigrantes que han sido objeto de deportación por parte de ICE. En noviembre de 2025, el arzobispo de Denver, Samuel Aquila, y el obispo auxiliar Jorge Rodríguez presidieron el Vía Crucis en un centro de detención de ICE en Aurora, mientras que otros prelados, como el obispo de Lincoln, James Conley, han pedido al gobierno que permita el acceso pastoral a los inmigrantes detenidos.

En su asamblea plenaria de noviembre de 2025, los obispos de Estados Unidos declararon su oposición a la deportación masiva indiscriminada de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y exhortaron al gobierno a respetar también la dignidad de los migrantes.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en EWTN News.

