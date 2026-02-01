Unas 350.000 personas se han registrado para venerar las reliquias de San Francisco de Asís, en la primera exhibición pública de los restos corporales del amado santo.

Del 22 de febrero al 22 de marzo, la Basílica Inferior de San Francisco, en Asís, recibirá a peregrinos de todo el mundo que acudirán a la ciudad italiana para rezar ante el cuerpo del hombre a quien la tradición eclesial ha descrito como “el espejo viviente del Evangelio”.

El evento marca un momento de gran importancia histórica y espiritual en el 800º aniversario de la muerte del santo: por primera vez, su cuerpo será trasladado desde su lugar de descanso en una capilla subterránea y colocado frente al altar papal en la Basílica Inferior. De este modo, la iglesia custodiará durante un mes un “tesoro revelado”, concediendo a los peregrinos tiempo para la veneración y la oración.

El Papa León XIV ha proclamado un año jubilar especial para San Francisco de Asís con ocasión del 800º aniversario de su muerte. El año se extenderá hasta el 10 de enero de 2027, durante el cual los fieles podrán obtener una indulgencia plenaria.

Un cuerpo oculto durante siglos

Tras su muerte en 1226, San Francisco fue enterrado bajo el altar mayor de la Basílica Inferior, en un lugar de difícil acceso, con el fin de impedir cualquier intento de robar sus restos. Su cuerpo permaneció oculto allí durante siglos hasta que fue descubierto en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1818. Tras un examen oficial de la tumba en 1819, se confirmó la identidad de los restos del Pobre de Asís.

En los siglos XX y XXI, la tumba se abrió dos veces: primero en 1978 y luego en 2015. En cada ocasión se renovó la convicción de que el cuerpo del santo es un signo poderoso del amor que lo movía. Se demostró que se trata del cuerpo de un hombre consumido por la enfermedad y por las llagas de Cristo que llevó durante los dos últimos años de su vida, dando testimonio de su vivencia del Evangelio hasta el final.

Los restos de San Francisco de Asís después de que se abriera su tumba en 2015. Crédito: Cortesía del Sagrado Convento de Asís.

Actos que acompañan la exhibición de los restos

Antes de la exhibición pública del cuerpo del santo a los fieles, se celebrarán vísperas el sábado 21 de febrero, a las 4:00 p.m. (hora local), reservadas exclusivamente para los frailes franciscanos. A continuación, los restos mortales serán trasladados en procesión desde la capilla que los alberga hasta la Basílica Inferior.

El evento también irá acompañado por la publicación de un número especial de la revista “San Francesco Patrono d’Italia”, producida por el Sagrado Convento de Asís. El número, de 160 páginas, está enteramente dedicado al santo e incluye contribuciones de los más destacados estudiosos franciscanos contemporáneos.

Un año jubilar franciscano

Este año jubilar especial dedicado a san Francisco se considera un don espiritual único para toda la Iglesia. La Penitenciaría Apostólica del Vaticano explicó que el Santo Padre abre durante este año el camino para obtener la indulgencia bajo las condiciones habituales.

Los fieles de todo el mundo pueden obtener la indulgencia visitando cualquier iglesia franciscana —o cualquier lugar de culto en cualquier parte del mundo dedicado a San Francisco o vinculado a él por cualquier motivo— y cumpliendo las condiciones requeridas para obtener la indulgencia: recibir los sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Comunión, y orar por las intenciones del Santo Padre.

Una indulgencia plenaria, según la enseñanza de la Iglesia Católica, es la remisión por parte de Dios del castigo temporal que sigue a los pecados perdonados. La Iglesia puede remitir estas consecuencias del pecado, ya que Dios la ha hecho administradora de los frutos de la redención.

Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.