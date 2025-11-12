Una pintura de San Francisco de Asís, que fue robada en 2001, ha sido devuelta a la parroquia del mismo nombre del santo en Mazapa (México), que se ubica a escasos tres kilómetros de la popular zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán.

En entrevista con ACI Prensa, el P. Teodoro García Romero, actual párroco de la comunidad, relató que el cuadro data de 1747 y fue sustraído en 2001 junto con otras ocho imágenes religiosas, de las que no se ha sabido nada

Luego de 24 años, el 15 de agosto The Art Loss Register, la base de datos más grande del mundo sobre obras de arte robadas o en disputa, contactó al párroco para informarle que la pintura había sido identificada en la casa de subastas Morton, la cual está suscrita a su servicio de monitoreo.



El párroco detalló que la pintura fue detectada en 2018 en dicha casa de subastas, pero permaneció bajo resguardo hasta que concluyó la investigación legal. Sólo entonces pudo ser devuelta al templo.

El P. García destacó que este hallazgo también fue posible gracias a la denuncia interpuesta en 2001, en la que los responsables del templo incluyeron descripciones detalladas de las piezas robadas, ya que, “sin las fotografías, hubiese sido imposible lograr la localización y recuperación de al menos esta imagen de San Francisco de Asís”.

Fiesta por la devolución

La ceremonia oficial de entronización de la imagen se llevó a cabo este domingo 9 de noviembre, con una Misa presida por el Obispo de Teotihuacán, Mons. Guillermo Francisco Escobar Galicia, y la presencia de representantes de The Art Loss Register y Morton Subastas. Además, alrededor de 1.200 fieles se congregaron para celebrar el acontecimiento.

Ceremonia de entronización. Crédito: Diócesis de Teotihuacán

Aunque el P. García no era párroco del templo en el momento del robo, aseguró que aquel fue “un hecho que generó tristeza, frustración y dolor”, al tratarse de una imagen de gran valor para la comunidad. Destacó que su regreso es un signo para continuar considerando a San Francisco de Asís como “el medio que une, por la fe y devoción, el fervor de los fieles”.

Según contó el sacerdote, los fieles agradecieron “de una manera especial a quienes devolvieron la obra de arte, ofreciéndoles la mejor gastronomía de la zona y algunos reconocimientos hechos en obsidiana que los mismos artesanos del pueblo de Mazapa les obsequiaron”.

La importancia del arte sacro

Para el P. García no se trata sólo de una imagen decorativa en el templo. Afirmó que el arte sacro “conlleva toda una serie de detalles, mismos que expresan, por un lado, la identidad de un pueblo, su fe, su devoción, su cultura, su historia”.

Parroquia de San Francisco de Asís en Mazapa. Crédito: Diócesis de Teotihuacán

Asimismo, explicó que en muchas comunidades “el ambiente festivo, de solidaridad, de unidad, de participación de un pueblo gira en torno a las imágenes sagradas de los santos o ‘patrones’”, por lo que consideró fundamental “protegerlos, resguardarlos, restaurarlos”.

Señaló que, a través de estas manifestaciones, “la comunidad vive y expresa su amor y fidelidad a Dios viviendo el Evangelio de Jesús a través del testimonio de los santos representados en tantas imágenes y otros medios de expresión que enriquecen y embellecen el arte sacro”.