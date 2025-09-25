En menos de seis días, fueron robadas dos capillas de la Diócesis de Tula, ubicada en el estado mexicano de Hidalgo, lo que la Iglesia local considera que podría ser “un ataque” dirigido a la comunidad católica.

En un comunicado del 19 de septiembre, la parroquia de San Marcos Evangelista expresó su “profunda tristeza e indignación” por los robos cometidos en las capillas del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora del Carmen, separadas por apenas tres kilómetros.

De acuerdo con lo relatado, la primera capilla afectada fue la del Sagrado Corazón de Jesús, donde el ataque ocurrió durante la madrugada del sábado 13 de septiembre. Aunque no se reportaron grandes daños, se constató que “el sagrario [fue] removido de su lugar y puesto en el suelo” y fueron sustraídos los donativos de las intenciones del domingo anterior.

En tanto, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen el robo ocurrió el 18 de septiembre. Los delincuentes lograron llevarse tres imágenes de madera de 40 centímetros que representan a San José, la Virgen María y un ángel, “las cuales son muy valoradas, apreciadas y signo de gran devoción por su antigüedad y presencia en la comunidad”, explicó la parroquia.

Asimismo, “violentaron la alcancía de la Virgen del Carmen llevándose su contenido y se llevaron la llave del sagrario”.

El comunicado advierte que “se ha ofendido a toda la comunidad católica, pues han atacado elementos sagrados que son esenciales para nosotros”. Además de las imágenes robadas, que “representan un signo valioso de fe, devoción, arte e historia”, se subrayó la importancia del sagrario, donde se resguardan las “hostias consagradas que son la presencia real de Cristo vivo”.

¿Robo o sacrilegio?

En entrevista con ACI Prensa, el párroco de la zona donde se encuentran las capillas, el P. Cutberto Ramírez Gutiérrez dijo que “desafortunadamente parece más un ataque que realmente el robo”.

El sacerdote expresó su extrañeza porque no se llevaron más cosas materiales e indicó que podría deberse al desconocimiento “del valor, el costo monetario y el valor que tiene para la comunidad”.

Por otro lado, señaló que “algo que es muy preocupante” es que estos robos ocurrieron en las semanas previas a Halloween, porque “los ataques a las capillas se dan en estos meses, septiembre, octubre, y hay muchas personas que se dedican a hacer rituales paganos, diabólicos, satánicos, y sustraen las cosas sagradas precisamente para hacer sus rituales”.

Aunque a simple vista no se observa que hayan profanado las hostias consagradas, tampoco descarta que “alguien que todo lo demás lo hizo como finta y efectivamente nada más se lleve [los objetos religiosos] en una forma muy discreta para hacer rituales”.

“No hay un respeto a lo sagrado, en este caso a lo nuestro, a lo católico. Naturalmente, refleja una descomposición en los valores, en el aprecio a lo sagrado, a lo religioso”, señaló.

El “lucrativo negocio” del arte sacro

El Centro Católico Multimedial (CCM), organismo que documenta la violencia contra miembros e instituciones de la Iglesia Católica en México, advirtió que estos hechos no son aislados, sino parte de una tendencia nacional.

En un informe de 2024, el CCM señala que “cada semana alrededor de 26 recintos sagrados”, de todo tipo, “son profanados por la comisión de delitos de alto impacto, menores y sacrilegios o profanaciones”. Esto equivale a un 12% de los aproximadamente 11.000 templos que hay en México.

Según el informe, los ataques contra templos derivan de dos situaciones principales: “El lucrativo tráfico de arte sacro que atenta contra recintos para apropiación y pillaje del patrimonio histórico, cultural y religioso de la nación” y, por otro lado, acciones motivadas por “cuestiones antirreligiosas, motivos políticos, para cobrar derechos de piso y, en otros casos, para dejar constancia de sus presuntas ligas con sectas o cultos satánicos”.

Según el CCM, el 42% de las personas que realizan estos crímenes son “profesionales del crimen organizado especializados en el robo de arte sacro”. En un 37% pertenecen a “grupos que atacan por diversos motivos de intolerancia y discriminación religiosa”. Finalmente, el 21% son “delincuentes dedicados al robo exprés de objetos religiosos a menor escala y de escaso valor”.

En muchos casos, los robos van desde limosnas y archivos parroquiales hasta equipos de sonido, cálices, custodias, copones, incensarios, candeleros, floreros y dinero en efectivo. El informe también señala a los llamados “metaleros”, quienes sustraen alrededor de 50 campanas de iglesias por año, motivados por el valor del metal.