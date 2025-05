Delincuentes sustrajeron diversos objetos litúrgicos y 12 piezas de arte sacro de una capilla en la ciudad mexicana de Puebla, en una agresión calificada como “un acto de violencia” contra la Iglesia Católica.

El P. Ernesto Martínez Avelino, encargado de la capilla, relató a ACI Prensa que el miércoles 28 de mayo encontraron la puerta abierta de la Capilla de Nuestra Señora de Los Gozos, un templo ubicado en el Centro Histórico de la ciudad. Este templo sólo se abre para la Misa dominical de las 8:00 a.m. (hora local).

Dijo que al llegar a la capilla lo primero que notó fue que varios objetos estaban fuera de lugar o tirados en el piso. Luego de revisar el recinto, constató que habían robado algunos objetos litúrgicos utilizados durante la Misa, como un cáliz, un copón y una custodia antigua. También desaparecieron el aparato de sonido y una campanilla de bronce utilizada en las celebraciones.

Además de los objetos litúrgicos, el P. Martínez Avelino calificó como particularmente doloroso el robo de “12 cuadros de los rostros de los apóstoles que ya no están en su lugar”.

Indicó que aún no hay un estimado del valor de los bienes robados, ya que “se tiene que hacer un peritaje sobre todo de los bienes que están catalogados como arte sacro, y por lo tanto son bienes federales”, pero subrayó que se trata de una pérdida significativa tanto para la Iglesia Católica como para la comunidad.

“Se siente como una agresión, como un acto de violencia, de hostilidad, hacia la Iglesia [Católica], hacia las cosas de Dios”, expresó el sacerdote. Sin embargo, destacó que “gracias a Dios la Eucaristía no fue dañada”.

El Santísimo Sacramento, subrayó, es “lo más importante que reside en las iglesias”.

También mencionó que se acercaron a las autoridades para denunciar el robo, “para que tomaran cartas en el asunto”, y les entregaron “un inventario que precisamente a inicios de mayo elaboramos”.

El P. Martínez Avelino explicó que esta “agresión” refleja “la situación social, el deterioro y la decadencia social que vive nuestra patria, que vive el mundo, la sociedad, y que naturalmente la Iglesia Católica también es parte de esta sociedad”. Además, indicó que en el Centro Histórico de Puebla, “a pesar de ser el cuadro principal de la ciudad, hay muchísima inseguridad y las iglesias han sufrido todo esto”.

Señaló que tienen conocimiento de otros templos del centro de Puebla donde “se registra el robo de alcancías, se roba dinero (...), las personas se llegan a llevar algunos bienes de un valor significativo”.

Mientras se realizan las investigaciones, el sacerdote informó que no habrá Misa en el templo, no obstante este domingo a las 8:00 a.m., los fieles se congregarán a las afueras del templo para rezar un Rosario, y posteriormente “en procesión” se dirigirán a otra iglesia cercana, donde “ofreceremos la Misa dominical, con un tinte de reparación de desagravio por la profanación del espacio sagrado”.

Finalmente, señaló que han tenido diálogo con las autoridades y están a la espera de que “se presten un poquito para aumentar la vigilancia, el rigor de la vigilancia de esa zona, y que nos ayuden con la seguridad de los templos”.