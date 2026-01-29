El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Ramón Castro Castro, señaló “el horizonte que la Iglesia en México asume para este 2026”, el de “caminar juntos como una Iglesia más unida, más sinodal y más cercana al pueblo”, especialmente de cara a la violencia, la pobreza y la migración forzada que sufre el país.

En un video mensaje publicado este jueves 29 de enero, Mons. Castro Castro, también Obispo de Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, recordó que este 2026 “conmemoramos el centenario del testimonio de más de 200.000 mártires mexicanos que entregaron su vida defendiendo su fe y la libertad de conciencia”.

“Ellos no buscaron el conflicto, pero tampoco renunciaron a Cristo. Con su sangre proclamamos una verdad que hoy sigue interpelándonos”, dijo, refiriéndose a los mártires que dejó la persecución que sufrió la Iglesia Católica a manos del gobierno federal de México durante la primera mitad del siglo XX, y que detonó la Cristiada, conocida también como gesta o Guerra Cristera.

“Cristo es Rey”, subrayó el presidente de la CEM, y precisó a continuación que “recordar a nuestros mártires no es volver al pasado con nostalgia, sino permitir que su testimonio ilumine nuestro presente y fortalezca nuestra fidelidad cotidiana, especialmente frente a la realidad que vive nuestro país”.

“La violencia, la inseguridad, la pobreza, la migración forzada y la fragilidad de muchas familias siguen hiriendo profundamente el corazón de México”, reconoció el prelado.

“Una Iglesia que acompaña”

Mons. Castro Castro subrayó que “en medio de esta realidad, la Iglesia está presente en las parroquias, en las capillas, en el acompañamiento a las familias, a los jóvenes, a los migrantes y a las víctimas”.

Este 2026, subrayó, el horizonte es el de “una Iglesia que acompaña, que anuncia la esperanza con palabras y con obras, y que construye la paz desde el Evangelio, con la verdad, la caridad y la firmeza”.

“Este camino nos prepara para grandes acontecimientos de gracia: el Jubileo Guadalupano del 2031 y la Celebración de la Redención en el 2033”, recordó, apuntando a los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, ocurridas en diciembre de 1531, y a los 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo.

El presidente de la CEM resaltó que en el caminar que se han propuesto para este año, los obispos “hacemos nuestro el llamado del Papa León XIV, quien nos recuerda que la paz que Cristo nos ofrece no es una idea lejana, sino una presencia viva”, tal como expresó el Santo Padre en su Mensaje de León XIV por la 59ª Jornada Mundial de la Paz.

“Una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante, que vence el mal con el bien”, continuó Mons. Ramón Castro Castro. “Sigamos caminando juntos hacia el 2026 con la mirada puesta en Cristo Rey, fortalecidos por el testimonio de nuestros mártires y bajo la protección amorosa de Santa María de Guadalupe, confiados en que la paz de Cristo sigue transformando la historia”, alentó.