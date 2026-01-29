Eduardo Berdejo

Por Eduardo Berdejo

29 de enero de 2026
12:01 p. m.

Ene. 29, 2026
12:01 p. m.

La Diócesis de Cúcuta y la Pastoral Social de Colombia expresaron sus condolencias por el accidente aéreo ocurrido ayer en el departamento del Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, y animaron a rezar para que Dios dé su descanso eterno a las 15 víctimas. 

Cerca del mediodía del 28 de enero, un avión de la aerolínea Satena que se dirigía desde Cúcuta a Ocaña, dentro del departamento del Norte de Santander, se estrelló en el municipio de La Playa, cobrándose la vida 13 pasajeros y 2 tripulantes. 

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

Entre las víctimas están el representante de la Cámara, Diógenes Quintero Amaya; el candidato a la Cámara, Carlos Salcedo; la miembro del Consejo Noruego de Refugiados, Maira Alejandra Avendaño Rincón; y Karen Liliana Parales de World Vision. 

En un comunicado, la Diócesis de Cúcuta invitó a los fieles rezar “por las familias de estos hermanos nuestros que viven el dolor de la muerte de sus seres queridos y pedimos al Señor que fortalezca y llene de esperanza sus corazones”. 

“En estos momentos, cuando la tragedia desborda el corazón humano, recordamos que somos hijos del Dios de la vida y confiamos a estos hermanos nuestros a Cristo vivo y resucitado”, expresó. 

Por su parte, la Pastoral Social – Cáritas Colombiana se sumó a las condolencias y destacó en particular la labor de Maira Avendaño y Karen Parales, “nuestras colegas humanitarias”. “Honramos a quienes con profundo compromiso llevan su labor humanitaria y social hasta las comunidades más remotas, tejiendo vínculos de solidaridad, trabajando por la paz, la dignidad y el desarrollo de Colombia”, manifestó. 

Las más leídas

1

2

3

4

5

En un comunicado publicado este 29 de enero, Satena informó que una delegación de la aerolínea, de la empresa SEARCA que operaba el avión y de la Aeronáutica Civil se está dirigiendo a Ocaña y Cúcuta para asistir a las familias. 

Asimismo, indicó que la Aeronáutica Civil se está encargando de las investigaciones para conocer las causas del accidente. 

Eduardo Berdejo
Eduardo Berdejo
Profesional en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, tengo más de 20 años de experiencia en periodismo digital católico. Como parte de ACI Prensa he sido enviado a cubrir los viajes del Papa Francisco a Cuba, México, Colombia y Perú, además del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano en 2023.