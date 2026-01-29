La Diócesis de Cúcuta y la Pastoral Social de Colombia expresaron sus condolencias por el accidente aéreo ocurrido ayer en el departamento del Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, y animaron a rezar para que Dios dé su descanso eterno a las 15 víctimas.

Cerca del mediodía del 28 de enero, un avión de la aerolínea Satena que se dirigía desde Cúcuta a Ocaña, dentro del departamento del Norte de Santander, se estrelló en el municipio de La Playa, cobrándose la vida 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Entre las víctimas están el representante de la Cámara, Diógenes Quintero Amaya; el candidato a la Cámara, Carlos Salcedo; la miembro del Consejo Noruego de Refugiados, Maira Alejandra Avendaño Rincón; y Karen Liliana Parales de World Vision.

En un comunicado, la Diócesis de Cúcuta invitó a los fieles rezar “por las familias de estos hermanos nuestros que viven el dolor de la muerte de sus seres queridos y pedimos al Señor que fortalezca y llene de esperanza sus corazones”.

“En estos momentos, cuando la tragedia desborda el corazón humano, recordamos que somos hijos del Dios de la vida y confiamos a estos hermanos nuestros a Cristo vivo y resucitado”, expresó.

Por su parte, la Pastoral Social – Cáritas Colombiana se sumó a las condolencias y destacó en particular la labor de Maira Avendaño y Karen Parales, “nuestras colegas humanitarias”. “Honramos a quienes con profundo compromiso llevan su labor humanitaria y social hasta las comunidades más remotas, tejiendo vínculos de solidaridad, trabajando por la paz, la dignidad y el desarrollo de Colombia”, manifestó.

En un comunicado publicado este 29 de enero, Satena informó que una delegación de la aerolínea, de la empresa SEARCA que operaba el avión y de la Aeronáutica Civil se está dirigiendo a Ocaña y Cúcuta para asistir a las familias.

Asimismo, indicó que la Aeronáutica Civil se está encargando de las investigaciones para conocer las causas del accidente.