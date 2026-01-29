Las obras de rehabilitación de un templo en la Diócesis de Alcalá de Henares (España) revelaron la existencia de una botella que contenía un documento sobre el Siervo de Dios Valentín Rodríguez Cañas, sacerdote asesinado en 1936 “por las hordas marxistas”, según el texto.

El pasado año, la iglesia de Santa María del Castillo, en Campo Real, se sometió a un gran proyecto para consolidar la cimentación de la torre de la parroquia, mejorar la cubierta del templo y restaurar su solado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Declarada Monumento Histórico Artístico en 1981, sus orígenes se remontan a un antiguo castillo medieval, cuyos muros sirvieron para formar la nueva iglesia, que fue consagrada en 1333, y de la que sólo queda la sacristía en el edificio actual.

En el curso de estos trabajos se descubrió, hace casi un año, la botella, que había contenido un producto a base de cereales, leguminosas y miel llamado Ceregumil, creado en 1907 por un farmacéutico granadino y que da nombre a una empresa que aún elabora complementos alimenticios.

El papel hallado es un documento oficial en el que aún están visibles su sellos. Crédito: Diócesis de Alcalá de Henares.

Un arqueólogo fue el encargado de limpiar y procesar la botella para extraer el documento enrollado dentro del recipiente.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Se trata de un papel oficial, timbrado, fechado en 1947, que contiene el acta de exhumación para el traslado de los restos del sacerdote asesinado a una sepultura diferente dentro de la misma parroquia.

El documento está firmado por diferentes eclesiásticos de la zona, así como por el juez municipal, el secretario de la corporación municipal, el farmacéutico y el sepulturero, según informa la Diócesis de Alcalá de Henares.

La botella y el documento tras ser procesados por un arqueólogo. Crédito: Diócesis de Alcalá de Henares.

En el texto se detalla que Valentín Rodríguez Cañas “fue asesinado por la horda marxista el día veintinueve de julio de mil novecientos treinta y seis”.

Además, el texto recoge que “hecha la apertura de la fosa señalada, que anteriormente había sido removida por error con desaparición de algunos restos, fueron identificados y considerados como pertenecientes al dicho Presbítero, Don Valentín Rodríguez Cañas, restos notables de la cabeza, costillas, extremidades, restos de los vestidos que llevaba, prestados por el vecino de esta villa Don Pablo Rubio León, balas y perdigones de las armas que le causaron la muerte, más otros restos”.