El Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, afirmó este miércoles que la situación en Minneapolis, con las redadas de ICE en el estado de Minnesota (Estados Unidos), es “inaceptable” y llamó a resolver los problemas “de otra manera”.

“La posición de la Santa Sede es siempre evitar cualquier tipo de violencia, evidentemente, y por lo tanto no podemos aceptar episodios de este tipo. Simplemente esto, ya lo saben”, dijo el cardenal italiano ante las preguntas de los periodistas el 28 de enero, según señala Vatican News.

“Las dificultades, los problemas y las contradicciones se resuelven de otra manera”, precisó el Secretario de Estado, quien dijo estar en la misma línea que los obispos estadounidenses, y calificó la situación actual como “inaceptable”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó la Operación Metro Surge en diciembre de 2025 para arrestar y deportar a personas por violaciones migratorias, lo que ha suscitado el arresto de más de 3.000 individuos. Durante la operación se han producido tres tiroteos con agentes de ICE involucrados, dos de los cuales resultaron en la muerte de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis.

El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), dijo en un comunicado el 25 de enero que alentaba en su “oración a la calma, la moderación y el respeto por la vida humana en Minneapolis”, mientras que el Arzobispo de Newark, Cardenal Joseph Tobin, exigió la desfinanciación total de ICE. El Arzobispo de Seattle, Mons. Paul D. Etienne, afirmó en una carta pastoral que “el auténtico respeto por la vida también se extiende a los refugiados y migrantes”.

Los periodistas también preguntaron este miércoles al Cardenal Parolin por la posibilidad de que agentes del ICE lleguen a Italia con ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno, que deben comenzar el 6 de febrero en Milán. “Sí, sí, he leído la noticia, pero sé que también hay polémica al respecto. No entremos en polémicas”, dijo el Secretario de Estado.

Parolin respondió a estas y otras preguntas en el marco del encuentro “Ética y Economía”, organizado por el Departamento GEPLI —siglas en italiano para Derecho, Economía, Política y Lenguas Modernas— de la Universidad LUMSA, en Roma, en colaboración con el Movimiento de Escuelas de Ética y Economía en el mundo.

El purpurado dijo que la Santa Sede aún está meditando su respuesta a la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para formar parte de la llamada Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza, y que espera se llegue a un buen acuerdo sobre la situación de Groenlandia, tras su reciente visita a Dinamarca.

“Sin entrar en detalles, creo que se está avanzando hacia una solución, un acuerdo. Ahora no conozco los términos exactos pero me pareció que incluso el ministro de Asuntos Exteriores [danés] se mostraba bastante positivo tras los diálogos que se han mantenido. Esperemos que así sea”, resaltó el Secretario de Estado del Vaticano.