El Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, indicó este 21 de enero que la Santa Sede ha recibido una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar en la Junta de Paz sobre Gaza, y que actualmente se encuentra analizando la respuesta.

“También nosotros hemos recibido la invitación al Board of Peace para Gaza, el Papa la ha recibido y estamos viendo qué hacer, estamos profundizando; creo que es una cuestión que exige un poco de tiempo para dar una respuesta”, dijo el Cardenal Parolin este miércoles en declaraciones a los medios, según recoge Vatican News.

Tras participar en el acto conmemorativo por los 25 años del Observatoriy for independent thinking (Observatorio para el pensamiento independiente), celebrado en Roma, el purpurado añadió que el presidente estadounidense “está solicitando la participación de varios países” y señaló que, según ha leído en la prensa, “también Italia está reflexionando sobre si adherirse o no”.

La iniciativa del presidente Donald Trump busca crear una Junta de Paz para abordar los conflictos globales, con especial atención a la guerra en Gaza, y como un organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para ello ha invitado a varios países para sumarse al proyecto, a cambio de una contribución económica que les otorgaría un puesto permanente.

Varios Estados ya han anunciado públicamente su participación, entre ellos Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Egipto e Israel.

El Cardenal Parolin negó una participación económica por parte del Vaticano y aclaró que “ni siquiera estamos en condiciones de hacerlo; sin embargo, evidentemente nos encontramos en una situación distinta respecto a los demás países, por lo que será una consideración diferente, pero creo que la solicitud no será la de participar económicamente”, afirmó.

Preguntado por las tensiones entre Estados Unidos y Europa, la autoridad vaticana recalcó que “las tensiones no son saludables y crean un clima que agrava la situación internacional, que de por sí ya es grave”.

“Creo que lo importante sería eliminar las tensiones, debatir los puntos que son controvertidos, pero sin entrar en polémicas ni generar tensiones”, defendió.

Respecto el Foro de Davos que se ha celebrado este miércoles y que ha contado con la participación del presidente de Estados Unidos, quien manifestó su firme deseo de adquirir Groenlandia, el cardenal subrayó la importancia de “respetar el derecho internacional”, más allá “de los sentimientos personales, que son legítimos, pero respetar las reglas de la comunidad internacional”.